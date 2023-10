“Ils me paient tout” : cette nounou d'enfants de millionnaires dévoilent les coulisses de son job !

À quoi ressemble réellement la vie de nounou d’enfants de millionnaires ? Callie Charming, une jeune tiktokeuse et nounou a dévoilé les dessous de son activité.

Fille au pair, nounou, baby-sitter… La garde d’enfants s’avère être une activité épuisante et exigeante. Et souvent peu rémunérée. Pourtant, pour Callie Charming, nounou et tiktokeuse, ce job est la meilleure qui lui soit arrivée.

Nounou, un job "d'enfer" ?

Comme le rapporte Marie France, qui a relayé son histoire, dans des vidéos partagées sur la plateforme TikTok, la jeune femme dévoile les dessous de la vie de nounou (pas comme les autres). Le filon de Callie ? Travailler pour des millionnaires. Ainsi, elle garde les enfants de ses riches employeurs. Dans une récente vidéo, elle a répondu à plusieurs questions sur sa vie de nounou d’enfants de millionnaires et a fait réagir la Toile.

Voiture, vacances… des cadeaux de folie

La raison ? Son train de vie. Elle a confié : “oui, et j’ai leur carte de crédit. Ils paient pour tout!”. Elle a précisé : “tout cela inclut la voiture et l’essence, je n’utilise pas ma propre voiture, il y a une voiture spéciale pour moi.” La jeune femme a également révélé profiter de nombreux avantages, comme des voyages dans les Hamptons, une région huppée des États-Unis. Une vidéo qui a fait un véritable carton sur la Toile et qui a été vue plus d'1 million de fois. Rien que ça !

Côté salaire, là aussi, jeune femme s’y retrouve. Elle affirme être payée 30$ de l’heure, soit environ 25€. Pas mal, non ?

Callie a ajouté : “je fais cela depuis des années, c’est le meilleur job que j'aie jamais eu !” En commentaires, de nombreuses ex-nounous, de familles riches, sont aussi du même avis.

À croire que ce job devrait être davantage pris en considération !