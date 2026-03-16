La mannequin Onlyfans retrouvée la colonne brisée au bord d'une route à Dubaï renaît un an après son agression

Maria Kovalchuk, la mannequin OnlyFans retrouvée la colonne brisée au bord d'une route à Dubaï, a fait le point sur son rétablissement et son avenir.

À seulement 21 ans, Maria Kovalchuk revient de loin !

En mars 2025, la mannequin et créatrice de contenu OnlyFans ukrainienne a été retrouvée au bord d’une route à Dubaï, la colonne vertébrale brisée et le corps couvert de sang.

Transportée d’urgence à l’hôpital, elle a subi plusieurs interventions chirurgicales. Un an après cette violente agression, la jeune femme fait un retour impressionnant, rapporte le site LADbible.

Crédit Photo : Maria Kovalchuk

Une agression ultra violente

Maria Kovalchuk avait posé ses valises aux Émirats arabes unis pour créer du contenu pour sa page OnlyFans. Quelques jours plus tard, elle a raté son vol pour la Thaïlande, sans se douter du calvaire qui l’attendait.

Dans une interview accordée à un média russe, elle est revenue sur les terribles événements survenus le lendemain.

Ce jour-là, la starlette a été invitée à une fête dans une chambre d’hôtel par deux jeunes millionnaires russes. Au cours de la soirée, ces derniers ont consommé d’importantes quantités d’alcool et de stupéfiants.

Crédit Photo : Maria Kovalchuk

Peu après, les deux Russes ont commencé à humilier, insulter et menacer Maria, exigeant qu’elle couche avec eux. L’influenceuse a refusé, ce qui a plongé ses agresseurs dans une colère noire. Celle-ci est parvenue à s’enfuir et s’est réfugiée dans un chantier.

Malheureusement, les deux hommes ont réussi à la retrouver. Si la victime se souvient avoir été violemment battue, elle n’a aucun souvenir de ce qui s’est passé ensuite.

La mannequin va mieux un an après les faits

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Après avoir été soignée, Maria a dû utiliser un fauteuil roulant en raison de ses blessures à la colonne vertébrale.

Au total, la survivante a subi dix opérations, ainsi qu’un long traitement et une rééducation intensive.

Malgré ces épreuves, elle n’a jamais baissé les bras et a tenu ses abonnés informés de ses progrès, partageant de nouvelles photos impressionnantes.

Crédit Photo : Maria Kovalchuk

« Au début, je me sentais comme une poupée cassée, et je ne pouvais absolument pas imaginer ma vie future. Je me demandais comment je pourrais trouver l’amour… Et d’autres questions me tourmentaient également », a-t-elle indiqué.

Aujourd’hui, l’Ukrainienne entrevoit enfin de l’espoir. Elle affirme même renaître de ses cendres, réapprenant à vivre et à croire de nouveau.

Ce n’es pas tout ! Maria nourrit également des projets pour l’avenir. Elle s’est notamment rendue à Paris pour étudier le maquillage, suivant des cours chez Chanel et Bobbi Brown.

Crédit Photo : Maria Kovalchuk

Pour l’instant, aucun suspect n’a été arrêté dans cette affaire, et cela, selon Maria, ne devrait jamais arriver, car des images de surveillance essentielles auraient été supprimées après trois mois.

« La police a attendu que les caméras soient automatiquement effacées… Donc maintenant, il n’y a plus aucune preuve », a-t-elle confirmé dans les colonnes du Sun.

Il ne reste qu'à espérer que Maria pourra avancer dans sa vie, tout en sachant que les coupables ne seront probablement jamais punis...