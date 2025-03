Jeff Bezos et sa fiancée ont une règle qu'ils appliquent à la lettre tous les matins

Tous les milliardaires de ce monde n’ont pas la même routine au réveil. Jeff Bezos partage la sienne et c’est peut-être ce qui fait sa réussite.

Il n’est pas rare que les milliardaires et entrepreneurs de ce monde partagent leur routine du matin, voire de la journée. Cette fois-ci, c’est Jeff Bezos, le créateur et ancien PDG d’Amazon, qui détaille son habitude au réveil. Cette dernière est même devenue une règle numéro 1 pour sa famille.

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, le milliardaire ne commence pas ses journées à cent à l’heure. « Je ne suis pas aussi productif que vous pourriez le penser », dévoilait-il dans le podcast de Lex Fridman, en décembre 2023.

Crédit photo : Getty images

Jeff Bezos continuait en précisant qu’il suivait une règle à la lettre : celle de ne pas regarder son téléphone au réveil. À l’inverse, l’homme d'affaires préfère les matins calmes.

Une habitude des plus simples conseillée par les neuroscientifiques

Crédit photo : amenic181/ iStock

Ainsi, la routine matinale de Jeff Bezos se déroule dans le calme et de la façon la plus simple qu’il soit. Pour faire court, il aime flâner. « Tout d'abord, je me lève le matin et je prends mon temps. Je bois un café… et je fais les choses tranquillement », révèle-il.

Sans toucher à son téléphone, Jeff Bezos s'autorise à prendre du temps pour lui sans se presser. « Je bouge assez lentement les deux premières heures. Je me lève tôt, naturellement. Et puis, vous savez, je fais du sport presque tous les jours », rappelle-t-il. Pour lui, l’important est de se réveiller lentement et de prendre son temps dans sa routine du matin.

Dans un discours pour l’Economic Club de Washington, en 2018, Jeff Bezos ajoutait qu’il prenait un café et petit-déjeuner avec ses enfants avant de se rendre à sa première réunion de la journée à 10 heures. « Mon temps pour flâner est important pour moi », ajoutait-il.

Crédit photo : Dima Berlin/ iStock

L’habitude du milliardaire est d’ailleurs conseillée par les scientifiques. Ils expliquent qu’il vaut mieux flâner le matin plutôt que de scroller sur son téléphone durant une heure. Si cette pratique devient une habitude, elle peut avoir des effets néfastes sur la santé. Un temps d’écran trop accru nuit à notre « capacité d'apprentissage, notre fonction de mémoire et notre santé mentale », préviennent-ils.

Jeff Bezos a, semble-t-il, fait des émules puisque sa fiancée, Lauren Sánchez, bannit désormais le téléphone le matin pour flâner elle aussi. Si cette pratique semble difficile à mettre en place en semaine, vous pouvez tout à fait l’appliquer le week-end et flâner à vos activités, sans pression.