Kidnappé à l'âge de 6 ans, il retrouve finalement sa famille... 73 ans plus tard

Elle n’y croyait plus et pourtant, cette famille est parvenue à retrouver Luis, un petit garçon kidnappé à l’âge de 6 ans. Il a été retrouvé 73 ans après son enlèvement.

Le 21 février 1951, en Californie, Luis Armando Albino a été enlevé. Le petit garçon était âgé de 6 ans et jouait avec son grand-frère dans un parc d’Oakland. Originaire de Porto Rico, il ne savait pas encore parler anglais. Il a été interpellé par une femme qui lui parlait espagnol et qui lui a promis des bonbons. Attiré par les friandises, Luis l’a suivie et le petit garçon a été enlevé.

Luis a été transporté sur la côte est des États-Unis et confié à une famille qui l’a élevé comme son fils. Pendant des années, la mère de Luis n’a pas perdu espoir. Elle se rendait régulièrement au commissariat pour avoir des nouvelles. Elle est malheureusement décédée en 2005 à l’âge de 92 ans.

“Elle a toujours senti qu’il était vivant. Toute la famille n’a eu de cesse de penser à lui. J’ai toujours su que j’avais un oncle. Nous parlions beaucoup de lui”, a expliqué Alida Arlequin, la nièce de Luis.

Luis est retrouvé

En 2020, Alida a décidé de faire un test ADN et a remarqué qu’elle matchait à 22% avec un homme qui était injoignable. Quatre ans plus tard, alors qu’elle regardait un documentaire sur Porto Rico, elle a décidé de reprendre ses recherches. Avec ses filles, elle a fouillé internet jusqu’à trouver des photos de l’homme en question. Devant les images, Alida était certaine d’avoir retrouvé Luis.

Suite à cette découverte, Alida s’est immédiatement rendue à la police et une enquête a été ouverte. Un deuxième test ADN a été effectué pour comparer les résultats entre l’homme et Alida et le 20 juin 2024, le verdict est tombé : il s’agissait bien de Luis.

Quatre jours plus tard, Luis est arrivé à Oakland. Il a revu son grand-frère et bien qu’il n’ait pas souhaité se confier sur son enlèvement, il dit s’en rappeler. Cet ancien pompier aujourd’hui à la retraite a affirmé être heureux d’avoir retrouvé sa famille.