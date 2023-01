L'année 2022 a vu un nombre record de mariages être célébrés avec 244 000 unions

Selon l’Insee, il y a eu 244 000 mariages célébrés en France, en 2022. Un chiffre en forte hausse qui s’explique par les nombreuses restrictions mises en place lors des confinements de 2020 et 2021 qui ont poussé les couples à reporter leurs noces.

Crédit : ragip ufuk vural/ iStock

« Il y a eu un rattrapage des unions qui n’ont pas eu lieu en 2020 et 2021 en raison des restrictions de rassemblements et des contraintes sanitaires des confinements », explique pour Le Parisien Sylvie Le Minez, cheffe de l’unité des études démographiques et sociales à l’Insee. En résulte donc un nombre conséquent de mariages célébrés l’année dernière, un record depuis 2012 dans l’Hexagone.

L’Institut national des statistiques et des études économiques précise par ailleurs que 237 000 couples de sexe différent se sont unis contre 7000 couples de même sexe.

Après deux années de reports liés aux règles strictes de confinements et aux restrictions de rassemblement, l’année 2022 semblait enfin être la bonne pour se dire ‘oui’.

Une hausse des mariages pour une chute des pacs

Crédit : venuestock/ iStock

Il y a logiquement eu en 2020 une chute de la courbe avec la célébration de 154 581 mariages en pleine période de crise sanitaire, selon un graphique de l’Insee. « Il y a alors eu un creux très fort, de l’ordre de - 31 % », rappelle Sylvie Le Minez.

Du côté des Pacs, alors que la tendance était à la hausse, atteignant notamment un pic en 2021, on remarque qu’ils ont baissé légèrement de -8% en 2022. Un an plus tôt, 209 000 pacs avaient été célébrés.

Si Sylvie Le Minez précise que les courbes des mariages et des pacs pourraient un jour se rapprocher, il ne faut pas oublier que cette hausse de mariages est quelque peu trompeuse. Sur le long terme, on observe en fait une tendance à la baisse.