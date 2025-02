Née dans les années 90, l'arnaque retorse des « bitumeurs irlandais » fait son retour en France

Ces dernières semaines, plusieurs départements français subissent le retour d’une arnaque qui sévissait déjà dans les années 1990 : celle des “bitumeurs irlandais”.

Dans le Finistère, la Manche, le Morbihan ou encore dans les Ardennes, les autorités ont décidé d’alerter la population sur le retour d’une arnaque ancienne. Courante dans les années 1990 en France, l’arnaque des “bitumeurs irlandais” semble être vivre une seconde jeunesse ces dernières semaines.

Son nom folklorique a pour origine une communauté des gens du voyage venus d’Irlande qui perpétrait leur arnaque sur le territoire français il y a une trentaine d’années. En quoi consiste-t-elle ? Les “bitumeurs irlandais” se mettent généralement à la recherche de zones rurales et pavillonnaires.

Crédit photo : iStock

Une fois qu’ils ont trouvé le lieu idéal, ils démarchent les particuliers ou les professionnels en leur proposant de refaire leur cour ou leur allée avec du bitume provenant d’une fin de chantier. Un service qu’ils proposent naturellement à un coût très bas, entre 7 et 15 euros le mètre carré, bien loin des 40 euros en moyenne sur le marché légal.

Face à une telle affaire, les personnes ciblées sont donc facilement prises au piège à travers un accord à l’amiable. Les escrocs se présentent en tenue de travail, ont un accent britannique et circulent à bord de camions immatriculés au Royaume-Uni. Une fois l’accord obtenu, ils se mettent au travail.

Un travail mal fait et un prix qui gonfle

Ainsi, en quelques heures, le chantier est terminé. C’est là que l’arnaque se déclenche car le travail est généralement médiocre et inadapté. En outre, lorsque leur chantier est terminé, les escrocs réclament un prix bien plus élevé que celui accepté au début. Et pour avoir leur quittance, ils n’hésitent pas à faire pression sur leurs victimes.

Crédit photo : iStock

Pour se prémunir d’une telle arnaque, les gendarmes appellent les habitants à la vigilance face aux “trop bonnes affaires” :

“Fuyez systématiquement les trop bonnes affaires et faites réaliser plusieurs devis par des artisans ou sociétés sérieux avant de vous engager

”Si jamais vous êtes confrontés à ces “bitumeurs irlandais”, les autorités suggèrent également de relever discrètement des éléments de signalement, comme la plaque d’immatriculation des véhicules des escrocs, et d’appeler le 17 au moindre soupçon.