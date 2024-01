Cette serveuse dévoile son astuce infaillible pour gagner plus d'argent (et ça paie !)

Savannah, une serveuse pour l’enseigne Hooters, a trouvé la combine pour gagner plus d’argent. La voici.

Et si vous aviez trouvé le “cheat code” pour rallonger votre salaire et gagner plus d’argent ? C’est ce qu’a fait Savannah, une jeune américaine qui travaille pour l’enseigne de fast-food Hooters.



Crédit : TikTok

Un montant total de…

Dans une vidéo partagée sur TikTok, la serveuse a dévoilé à sa communauté de 170 000 abonnés son astuce pour recevoir plus de pourboire. Selon la jeune femme, il suffit d’accepter de travailler sur les jours de sa semaine d’anniversaire et de porter une écharpe désignant que c’est votre semaine “anniversaire”. Résultat : les clients sont plus généreux.

Dans la vidéo partagée sur son compte TikTok, la jeune femme explique qu'elle devait travailler la semaine de son anniversaire, couvrant ainsi le dimanche, le lundi, le mardi et le vendredi et qu'elle a porté son écharpe d'anniversaire pendant temps de travail. Au total, sur ces différents jours de la semaine, la jeune femme a récolté plus de 570$ de pourboires, soit environ 550€. De quoi faire un beau complément de salaire.

Elle a confié que certains clients lui donnaient 10$ de pourboire d’un coup, d’autres un peu moins. La jeune femme a tout de même précisé à ses clients qu’elle portait cette écharpe pour célébrer sa “semaine d’anniversaire”, mais que ces jours de travail ne tombaient pas sur son anniversaire précisément. Et cela ne les a pourtant pas empêchés de la gâter. Sa vidéo de conseil à comptabilisé 5,5 millions de vues. Un chiffre hallucinant !



Crédit : TikTok



Une vidéo devenue virale, qui a de quoi inspirer de nombreuses personnes qui travaillent dans la restauration. Vous êtes désormais prévenus, si vous souhaitez gagner plus d'argent, pensez à parler de votre anniversaire ou bien à le crier haut et fort en portant une écharpe significative.