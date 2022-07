La canicule peut endommager vos dents et ce dentiste vous explique pourquoi

En cette période caniculaire, on vous explique pourquoi les températures élevées peuvent s’avérer nocives pour la dentition.

Si le soleil et les fortes chaleurs peuvent avoir des effets néfastes pour la peau, il faut savoir également que la canicule peut causer des dommages à nos dents.

C’est ce qu’a récemment rappelé le Dr Khaled Kasem, un orthodontiste britannique qui a expliqué comment les changements de températures pouvaient provoquer des craquements de l’émail.

Crédit photo : Istock

En cette période caniculaire, les changements de température peuvent endommager vos dents

« La sensibilité dentaire est fréquente, surtout en été lorsque vous sirotez une boisson glacée ou que vous vous détendez avec une crème glacée (...) Comme les températures changent avec les saisons, l'émail protecteur de vos dents se dilate et se contracte à des rythmes différents, laissant la dentine (couche calcifiée située sous l'émail et recouvrant l'extérieur des dents, ndlr) exposée. Vos dents seront alors plus sensibles », explique ainsi le spécialiste dans les colonnes du Mirror.

« Il n'y a rien que vous puissiez faire avec le temps, mais il y a des mesures à prendre pour éviter que les dents ne deviennent sensibles : privilégier les boissons à température ambiante plutôt que les boissons glacées est un bon début, mais l'utilisation d'un dentifrice sensible est également utile », poursuit-il.

Il faut en outre garder à l'esprit que la déshydratation, provoquée par les fortes chaleurs, peut engendrer une diminution de la production de salive. Cette dernière est pourtant essentielle pour éliminer les bactéries et les résidus d'aliments qui, en s'accumulant, deviennent nocifs pour les dents.

« Boire au moins deux litres d'eau par jour permet d'éviter la déshydratation et de remplacer la salive que vous ne produisez pas », rappelle donc le Docteur Kasem qui recommande par ailleurs de ne pas mâcher de la glace.

Crédit photo : Istock

« Lorsqu'il fait chaud, on a tendance à se reporter sur la glace pour se rafraîchir, mais en mâcher est une mauvaise habitude (...) Mâcher des substances dures comme la glace peut rendre vos dents vulnérables », et provoquer ainsi « des dents ébréchées, fêlées ou cassées, ou des couronnes déchaussées », précise-t-il encore.

« Quel que soit l'agent réfrigérant de votre choix, rappelez-vous que vos dents vous accompagnent pour le reste de votre vie et que vous ne voulez pas risquer des urgences dentaires pour cinq minutes de soulagement ! », conclut l'orthodontiste.