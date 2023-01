La femme la plus grande du monde fête son 26ème anniversaire avec un message touchant

La femme la plus grande du monde vient de célébrer son 26ème anniversaire en Turquie.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Rumeysa Gelgi a décroché, en 2021, le record de la femme la plus grande au monde, attribué par le Guiness World Records (GWR). Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette dernière fait tout son possible pour croquer la vie à pleines dents.

À voir aussi

La semaine dernière, celle qui mesure 215,16 centimètres a célébré son 26ème anniversaire en Turquie, son pays natal. Dans un post Instagram, elle a publié des photos dans lesquelles on l’aperçoit en train de manger un gâteau et siroter un cocktail. La publication a été inondée de messages de voeux de la part de ses 37 000 abonnés.

Crédit Photo : Rumeysa Gelgi / Instagram

Crédit Photo : Rumeysa Gelgi / Instagram

La plus grande femme du monde souffre d’une maladie rare

La jeune femme est née avec une mutation génétique très rare connue sous le nom de Weaver. Ce syndrome est caractérisé par une «avance d'âge osseux associée entre autres à des anomalies craniofaciales, neurologiques et des membres», explique le site spécialisé orphanet.

À l’âge de cinq ans, Rumeysa Gelgi a dû subir deux opérations chirurgicales décisives pour l’aider à se déplacer. La fillette a réussi à marcher pour la première fois en se servant d’un déambulateur.

Aujourd’hui, la jeune fille utilise un fauteuil roulant pour se mouvoir sans se fatiguer. Malgré son handicap, elle fait en sorte de toujours voir le bon côté positif de sa situation :

«Chaque désavantage peut être transformé en avantage pour vous-même, alors acceptez-vous pour ce que vous êtes, soyez conscient de votre potentiel et faites de votre mieux», avait-t-elle déclaré dans un entretien accordé au Livre Guinness des records.

Crédit Photo : Rumeysa Gelgi / Instagram

Rumeysa Gelgi détient aussi plusieurs records, dont celui de «l’adolescente vivante la plus grande du monde», obtenu en 2014. À l’époque, elle était âgée de 17 ans et mesurait déjà 213,6 centimètres.

«Rumeysa Gelgi a déjà été confirmée comme la femme la plus grande du monde. Maintenant, elle a ajouté trois nouveaux records, dont celui d'avoir les plus grandes mains du monde!», avait indiqué l’institution sur son compte Twitter.

Crédit Photo : Rumeysa Gelgi / Instagram