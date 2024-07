La somptueuse maison de Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones est à vendre... mais son prix va vous refroidir

Visite guidée d'une splendide demeure de stars qui vient d'être mise sur le marché, outre-Atlantique.

12 millions de dollars, soit 11 millions d'euros !

Telle est la somme qu'il vous faudra débourser si jamais vous souhaitez acquérir le somptueux manoir de Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones. Le célèbre couple d'acteurs hollywoodiens vient en effet de mettre en vente sa magnifique demeure située dans l'État de New York, à une quarantaine de kilomètres au nord de « Big Apple ».

Nichée sur les hauteurs de la petite ville d'Irvington (dans le Comté de Westchester), avec une vue imprenable sur la rivière Hudson, cette luxueuse bâtisse a tout pour plaire.

Le somptueux manoir de Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones en vente pour 12 millions $

Construit en 1929 sur une parcelle de 11 hectares, ce manoir de style Grégorien se compose de 8 chambres et 10 salles de bain, réparties sur quatre niveaux, peut-on lire sur l'annonce immobilière publiée par l'agence Compass. On y trouve également une splendide terrasse surélevée, mais aussi une piscine intérieure du plus bel effet.

L’immense demeure comprend par ailleurs une salle de jeux, une salle de sport ainsi qu'une bibliothèque d'époque, décorée de très jolies boiseries et autres moulures.

Admirez plutôt :

Quand on observe ces photos, on se demande bien pourquoi le couple - qui a acquis ce bien pour 4 500 000 dollars (4 131 000 euros environ) en 2019 - souhaite vendre cette incroyable maison, unique en son genre. Interrogée justement à ce sujet par le Wall Street Journal, Catherine Zeta-Jones a répondu que cette décision avait surtout été motivée par des impératifs professionnels. L'actrice galloise de 54 ans a également expliqué qu'elle ne se voyait plus vivre dans la villa maintenant que ses enfants, devenus adultes, en sont partis.

«Lorsque j’ai acheté notre maison à Irvington, je savais que notre famille partagerait de nombreux moments heureux ici, et de fut le cas», a-t-elle ainsi déclaré, non sans une certaine nostalgie.

Une fois que la demeure sera vendue, le couple de stars devrait vivre entre l'Europe et les Bermudes.

