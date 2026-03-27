La star d'OnlyFans Sophie Rain aurait reçu 4,5 millions de dollars de la part... de ce célèbre footballeur

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Sophie Rain

Sophie Rain, star n°1 d’OnlyFans, compterait parmi ses clients un célèbre footballeur d’Arsenal, qui aurait déboursé une fortune pour des photos.

Du haut de ses 21 ans, Sophie Rain aurait gagné plus de 100 millions de dollars (environ 92 millions d’euros) en un an grâce à son activité sur OnlyFans.

Originaire de Miami, la starlette génère des revenus faramineux en vendant des photos et des vidéos d’elle sur la plateforme pour adultes.

Sophie Rain Crédit Photo : Sophie Rain / Instagram

Le moins que l’on puisse dire, c’est que sa richesse s’explique par les dépenses parfois colossales de certains clients, rapporte le quotidien suisse Blick.

Un célèbre footballeur dépense une fortune pour accéder à son contenu

Invitée récemment dans un podcast, la créatrice de contenu a déclaré qu’un seul de ses abonnés aurait contribué à près de 5 % de son chiffre d’affaires.

Elle n’a pas hésité à dévoiler l’identité de son généreux donateur, et celui-ci est un visage bien connu des fans des Gunners. Et pour cause : il s’agirait du footballeur Viktor Gyökeres, évoluant sous les couleurs d’Arsenal à Londres (Angleterre).

Selon Sophie Rain, l’avant-centre suédois aurait dépensé 4,5 millions de dollars (environ 4,14 millions d’euros) pour accéder à son contenu érotique.

Le hic ? La mannequin américaine s’en veut d’en avoir trop dit, car elle pourrait être poursuivie en justice après cette révélation, soulignent nos confrères.

La suite après cette vidéo

Pour l’heure, le joueur de foot n’a pas encore réagi aux propos de l’influenceuse.

Viktor GyökeresCrédit Photo : Getty Images

Sophie Rain met en garde ses abonnés

Il y a peu, Sophie Rain est revenue sur son parcours hors du commun. Dans une publication sur Instagram, elle rappelle à ses neuf millions de followers que sa situation reste unique.

Sophie RainCrédit Photo : Sophie Rain / Instagram

L’ex-serveuse explique que sa réussite sur OnlyFans n’est pas la norme pour la majorité des créateurs. Selon elle, un créateur moyen ne gagne que 150 dollars par mois.

« Ne pensez que vous serez millionnaire du jour au lendemain », avertit-elle.

Elle souligne également les risques liés à ce métier : photos qui restent sur le web, harcèlement en ligne, réputation compromise…

« Si vous envisagez de rejoindre cette industrie, prenez du recul et réfléchissez bien : ces risques valent-ils vraiment la mince possibilité de richesse? », interroge la principale intéressée.

Sophie RainCrédit Photo : Sophie Rain / Instagram

Sophie Rain se dit très chanceuse et exprime sa reconnaissance envers ses abonnés pour leur soutien depuis ses débuts sur la plateforme classée X.

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Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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