“Lazy girl era” : avoir un emploi peu stressant devient la nouvelle tendance sur TikTok

Sur la plateforme sociale TikTok, des jeunes femmes partagent leur joie de ne pas avoir de job stressant. De quoi lancer une nouvelle tendance : la “lazy girl era”. Explications.

Serait-ce la fin de la quête de réussite professionnelle ? À en croire certaines vidéos sur TikTok, c’est possible. Depuis plusieurs mois, une nouvelle tendance émerge sur la Toile : mettre en avant sa joie de ne pas avoir un travail stressant et d’assumer le fait d’avoir un job purement alimentaire, qui permet de payer les factures et rien d’autre.

En clair, on met de côté la carrière et l'on prend davantage soin de soi et de sa santé mentale. Une tendance qui porte un nom : la “lazy girl era” comprenez en français “l’ère de la fille paresseuse”. Ainsi, en quelques mois, le hashtag #lazygirljob a récolté plus de 14 millions de vues.



Crédit photo : IStock

Une tendance qui en dit long sur l’avenir

Un concept qui consiste à faire son travail, à respecter ses horaires et à ne pas en faire plus. Comme le rapporte Insider, qui a interrogé plusieurs tiktokeuses adeptes de ce concept, cette tendance permet de penser à son bien-être personnel : "Je veux vraiment que les gens comprennent que notre temps est si précieux et qu'il devrait se concentrer sur les efforts qui correspondent le mieux à leurs priorités individuelles, et non à une entreprise", a déclaré une tiktokeuse.

Une autre indique : "J'arrive vers 7 heures du matin, je lis et je réponds aux e-mails, je classe des documents, je rédige des documents, je réponds aux appels téléphoniques et je fais tout cela en regardant mon émission sur mon ordinateur jusqu'à environ 18 heures". Une autre précise : "J'adore mon travail de fille paresseuse. Avoir un week-end bien rempli et amusant et venir lundi matin pour ce genre de travail est vraiment une bénédiction." Un concept qui tend à se démocratiser et qui a de quoi surprendre. Qu’en pensez-vous ?