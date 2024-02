Le chien que vous choisissez parmi ces 3 toutous révèle votre personnalité

On dit que les chiens ressemblent à leur maître. Quoi de mieux pour le savoir que de faire ce petit test que nous vous proposons dans cet article. Par ailleurs, même si vous ne possédez aucun animal, l’idée est de vous révéler un trait de votre personnalité en fonction de votre choix. C’est parti !

Qu’est-ce qu’un chien dit de votre personnalité ? Plus de choses que vous ne le croyez. Les animaux et surtout les chiens sont plus proches de nous que nous le pensons. Et parfois, nous partageons beaucoup plus au niveau du caractère.

Ainsi, le chien que vous préférez sur l’image ci-dessus raconte quelque chose de votre caractère. Une fois votre choix fait, découvrez ensuite votre trait de caractère selon le chien choisi. Vous ressemble-t-il ? Faite le test. Réponse ci-dessous.

Que révèle le chien sur votre caractère ?

Berger allemand

Crédit photo : Wikipedia

Si vous avez choisi le Berger allemand, vous devez être quelqu’un d’extrêmement fidèle et protecteur. Votre dévouement est remarquable et vous n’aimez pas rester seul trop longtemps. Très attentif, vous êtes également très sensible. Et même si vous passez du temps avec vos proches, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous sentir seul et délaissé.

Cocker anglais

Crédit photo : andriano_cz/ iStock

Si vous avez d’abord jeté votre dévolu sur le Cocker anglais, c’est que vous devez être agréable à vivre. Tout comme ce chien populaire, vous êtes sociable avec les gens et cherchez toujours à aider votre prochain dans le besoin. Vous êtes intelligent et vous aimez les grandes balades dans la nature.

Staffordshire bull-terrier

Crédit photo : CBCK-Christine/ iStock

Si vous avez choisi le Staffordshire bull-terrier, vous faites sans doute partie de ces gens qui ont une énergie débordante. Vous ne pouvez pas rester à ne rien faire plus de quelques minutes. Vous êtes une force de la nature, vous n’avez peur de rien mais parfois, il arrive que vous n’ayez pas envie de voir du monde. En effet, vous tenez à votre indépendance mais cela ne vous empêche pas d’être très proche des gens que vous aimez.