Le côté du lit que vous choisissez pour dormir en dit long sur votre personnalité, selon cet expert

Suivi par plus de 13 millions de personnes sur TikTok, Jordan Howlett explique qu’on peut en apprendre beaucoup sur une personne en fonction du côté du lit qu’elle préfère pour dormir.

Êtes-vous plutôt côté gauche ou côté droit ? Si, pour la plupart, il s’agit d’un positionnement qui semble naturel dû à vos habitudes pour dormir, ce choix en dit bien plus sur votre personnalité qu’on ne le pensait.

C’est ce que révèle, Jordan Howlett, un créateur de contenus connu sous le nom de “Jordan The Stallion” sur les réseaux sociaux. Ce dernier, suivi par une communauté immense, s’est installé dans le paysage médiatique comme un “expert en lifestyle” dont la voix est entendue par des millions de personnes et qui délivre souvent des astuces de vie.

Dans une vidéo TikTok, il a expliqué pourquoi on peut en apprendre beaucoup sur une personne en se basant sur le côté du lit qu’elle préfère. Sa vidéo était une réponse à d’autres utilisateurs de TikTok qui avouaient ne pas réellement choisir leur côté du lit. Pourtant, ce choix serait bien plus important qu’on ne le pense si on en croit Jordan Howlett :

“D’un point de vue psychologique, les êtres humains choisissent un côté du lit en fonction de leur attitude vis-à-vis du travail, de leur personnalité et de leurs revenus”.

Selon lui, les personnes qui dorment du côté gauche auraient une vision plus positive de la vie. Elles peuvent faire face à de lourdes charges de travail et ne sont généralement pas stressées par leurs responsabilités.

Au contraire, celles qui dorment du côté droit gagneraient plus d’argent mais ont une vision moins positive de la vie. En revanche, elles seraient mieux préparées aux pires scénarios de la vie. Par ailleurs, il souligne le fait que les personnes claustrophobes choisissent naturellement de dormir près du mur.

Le choix du côté du lit, une question de personnalité ?

Même s’il ne cite aucune donnée scientifique, il semblerait que les conclusions du créateur de contenu soient proches des recherches menées sur le sujet. En effet, auprès de Cosmopolitan, un experte en sommeil nommée Hope Bastine a déclaré que les personnes qui dorment sur le côté gauche sont plus optimistes que leurs homologues plus grincheux du côté droit.

“D'après les recherches, les personnes qui dorment à gauche ont tendance à être plus joyeuses que celles qui dorment à droite. Une attitude positive permet aux gauchers d'être plus aptes à gérer une charge de travail importante, ce qui signifie qu'ils ne sont pas aussi facilement découragés par une journée stressante. Ceux qui dorment à gauche pensent qu'ils sont plus calmes que leur partenaire en cas de crise et qu'ils sont plus confiants en général”.

Désormais, si vous êtes plutôt côté gauche ou plutôt côté droit, vous pouvez vérifier par vous-mêmes si ces théories sur votre personnalité sont cohérentes ou non. Quant à la légitimité scientifique de Jordan Howlett sur le plan de la psychologie, on demeure assez sceptique, d'autant plus qu'il doit sa célébrité surtout à sa ressemblance avec l'acteur Donald Glover.