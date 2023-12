Réveil difficile : pourquoi avons-nous du mal à nous lever et pourquoi notre lit semble-t-il plus confortable le matin que le soir ?

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre lit semblait plus confortable le matin au moment de se lever que le soir à l'heure du coucher ? Pourquoi semble-t-il parfois impossible de quitter vos draps confortables une fois que le réveil a sonné ? On vous donne la réponse.

Pour se lever de bon matin, il faut parfois trouver la motivation nécessaire. La plupart du temps, ce qui nous empêche de sortir du lit plus facilement se résume à quelques détails qu’il est possible de corriger pour retrouver un sommeil de qualité et ne plus avoir à lutter pour sauter du lit.

La mélatonine est l’hormone naturelle du sommeil. C’est cette molécule qui va permettre de réguler l’horloge interne et agir sur le cycle du sommeil. La mélatonine est sécrétée lorsque la nuit tombe, mais elle peut être retardée et dans ce cas, vous aurez du mal à vous endormir. Pour tomber dans les bras de Morphée, il est important de se détendre tant au niveau physique que mental. Là encore, la mélatonine agit sur l’activité nerveuse. C’est pourquoi on se sent si détendu et confortable quand on s’apprête à entrer dans le monde des songes.

C’est aussi pourquoi nous avons du mal à quitter notre lit le matin. Il faut en moyenne entre 20 et 50 minutes à la mélatonine pour se dissiper. C’est également pourquoi nous avons cette sensation de confort au moment de quitter notre lit.

Quels sont les facteurs qui perturbent le sommeil ?

Outre le côté scientifique, il existe d’autres facteurs qui peuvent expliquer notre réticence à sortir du lit. Ils sont en général facilement identifiables. Par exemple, les écrans avant d’aller se coucher, la caféine prise trop tard dans la journée, un repas trop copieux avant d’aller au lit ou des heures irrégulières au coucher sont néfastes pour notre sommeil. Ces facteurs peuvent dérégler notre cycle du sommeil et quand vient le moment de se réveiller, notre cycle n’est pas complet, ce qui fait que nous sommes fatigués le matin.

Crédit photo : tommaso79/ iStock

D’après une étude de la revue médicale Pediatrics parue en 2016, l’horloge biologique est propre à chaque individu. C’est cette horloge qui définit notre rapport au sommeil. Ainsi, certaines personnes seront plus du matin, tandis que d’autres seront plus du soir. Dès lors, si vous allez contre votre organisme en travaillant la journée alors que vous êtes plus performant le soir, vous serez plus susceptible d’être fatigué en journée. Et par conséquent, vous aurez plus de mal à vous lever aux aurores. L’étude rappelle ainsi que le plus important n’est pas tellement le nombre d’heures de sommeil mais le moment où l’on se couche.

Enfin, si vous rencontrez des difficultés pour quitter votre lit, le problème est peut-être plus sérieux. D’après les psychologues, ce peut être le signe de troubles psychologiques comme la dépression, d’anxiété, le burn-out…