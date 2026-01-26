Une coach sportive dévoile l'astuce imparable pour bien vous réveiller dès la sortie du lit

Comment se réveiller de bon matin quand l’envie n’y est pas ? Une coach a dévoilé sa méthode toute simple afin d’être d’attaque pour toute la journée.

Le réveil matinal, une tâche difficile pour beaucoup

Le réveil au petit matin est une tâche qui peut être particulièrement difficile pour de nombreuses personnes. Dès lors, elles n’hésitent pas à retarder de quelques minutes le moment tant redouté où il faudra se lever.

Mais ce problème pourrait être de l’histoire ancienne. Une coach sportive a dévoilé son astuce toute simple à faire au réveil. Avec elle, vous pouvez dire adieu au réveil difficile. Pour cela, vous avez juste besoin de vous tenir debout à la sortie de votre lit.

Sur TikTok, Kathryn Smith conseille de se mettre en mouvement dès le réveil pour commencer la journée sur de bons rails. Selon l’Américaine, cette astuce permet de chasser la fatigue sourde. Il s’agit d’une fatigue courante qui se manifeste dès le réveil et liée à l'automne et à l’hiver. Le plus souvent, cette fatigue est due à une carence en vitamines D, en fer ou en magnésium, indique le Dr Jean-Marc Sène dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Se réveiller en sautant dès le matin

Crédit photo : diego_cervo/ iStock

La méthode de Kathryn Smith est simple : « Quand je sors du lit, quand mes pieds touchent le sol, je saute cinquante fois », explique-t-elle. C’est d’ailleurs la première chose qu’elle fait quand elle se lève. Cependant, inutile de faire des sauts dignes des Jeux olympiques. Des petits sauts, en pyjama, suffisent pour vous réveiller. Voici pourquoi :

« La température corporelle est au plus bas environ deux heures avant le réveil, il faut donc l’augmenter pour que nos fonctions physiques et cognitives s’enclenchent correctement », précise la coach.

Si les sauts ne vous plaisent pas, vous pouvez également effectuer des étirements, plus doux, au réveil ou une marche matinale. Le plus important reste de bouger de bon matin pour stimuler la circulation sanguine et l’oxygénation des muscles. Vous pouvez compléter cet exercice en vous exposant à la lumière du jour afin de régler votre horloge biologique.

En effectuant de petits mouvements dès le matin, vous vous assurez d’augmenter votre concentration et votre motivation pour la journée, mais aussi votre humeur. Vous savez ce qu'il vous reste à faire demain matin !