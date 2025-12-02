Le futur sandwich de chez Popeyes, le fast-food «made in New Orleans», choisi par... des clients.

La célèbre chaîne de restauration rapide, tout droit venue de Louisiane, a innové en faisant participer ses clients à l'élaboration de son futur sandwich de l'hiver. Nous y étions !

Étendard de la Nouvelle-Orléans et des traditions culinaires de la Louisiane, Popeyes continue de faire son trou dans l'hexagone. Numéro 2 de la restauration rapide de poulet frais dans le monde, l'enseigne plaît de plus en plus aux français, grâce notamment à ses recettes et saveurs inégalées.

Le poulet frais mariné 12h de Popeyes vient d'ailleurs de poser ses valises dans deux nouvelles villes de France, à Cabriès, près de Marseille, et à Aubagne et elle ouvrira en décembre à Toulouse. Preuve, s'il en fallait, que l'enseigne aime les Français et vice-versa. Il faut dire que Popeyes a pris l'habitude de bichonner ses clients et vient de le prouver, une nouvelle fois, en donnant aux plus fidèles de ces derniers une opportunité unique. Six veinards ont en effet été conviés par l'enseigne pour choisir quel sera le sandwich mis à l'honneur sur la carte des restaurants, l'hiver prochain.

Pour l'occasion, les caméras de Demotivateur ont fait le déplacement afin d'immortaliser cet événement exceptionnel.

Crédit photo : Popeyes

6 clients fidèles de Popeyes choisissent le futur sandwich de l'enseigne

Ce n'est pas tous les jours que des clients peuvent collaborer avec un fast-food pour choisir ce que l'on y mangera à l'avenir. C'est pourtant ce qu'a proposé Popeyes à six de ses fans qui ont donc eu l'honneur de déguster des sandwichs inédits.

Ces clients, qui ont eu le privilège de goûter de nouvelles saveurs, en avant-première, ont ainsi été invités à se prononcer sur 3 nouveaux sandwichs, tous aussi appétissants les uns que les autres. Le but, n'en retenir qu'un pour venir compléter le futur menu hivernal des restaurants.

Crédit photo : Popeyes

Le premier d'entre eux se nomme le « Gravy Chicken ». À base de jus de poulet rôti et de peau de poulet grillé, celui-ci devrait ravir, à n'en pas douter, les mordus de la volaille. Nous avons ensuite le « Smoky Raclette » qui, comme son nom l'indique si bien, est un clin d'œil gourmand à l'un des plats préférés des Français : la raclette. Et pour finir, Popeyes propose le « Cheese & Pepper », un sandwich à base de raclette (encore) au poivre.

Difficile de faire un choix, n'est-ce pas ? Il ne doit pourtant en rester qu'un ! Alors, découvrez sans plus attendre le choix de nos goûteurs d'un jour, dans la vidéo ci-dessous.

Comme vous pouvez le constater, en visionnant ces images, choisir le futur sandwich de l'hiver n'a pas été simple, tant les saveurs proposées étaient délicieuses. Mais les clients, qui se sont régalés, ont fini par voter à l'unanimité. Et à ce petit jeu-là, c'est le « Smoky Raclette » qui a remporté tous les suffrages. Son côté réconfortant, gourmand et généreux, si caractéristiques des sandwichs servis chez Popeyes, a finalement su séduire le jury.

Après tout, nous sommes en France et la raclette en hiver, c'est sacré par chez nous !

Vous pourrez donc retrouver ce nouveau sandwich au menu des Popeyes le 3 décembre.

En attendant, Rendez-vous sur le site officiel de l'enseigne pour trouver un restaurant près de chez vous.