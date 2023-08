Êtes-vous à l'abri des cambriolages dans certaines régions de France ?

La période estivale est propice aux cambriolages. En effet, les malfrats profitent de l’absence des vacanciers pour s’introduire dans leur maison et dérober tout ce qui a de la valeur. Mais certaines régions sont-elles plus sûres que d'autres ?

Les français interrogés dans le cadre d'un sondage

Récemment, un installateur de systèmes de vidéosurveillance, Kiwatch, a rassemblé des données et statistiques et récolté les témoignages des Français. Et ce, dans le but d’identifier les régions relativement épargnées par les cambriolages.

Pour ce faire, cette société a interrogé plus de mille personnes adultes entre le 28 juillet et le 4 août. Grâce à cette étude, on sait que plus de 39 % des français restent persuadés que certaines régions sont moins touchées que d'autres. 34 % ont émis un avis contraire et 27 % n’ont pas su répondre à cette question.

Pourtant, les statistiques démontrent qu'aucune région n'est à l'abri. Les chiffres sont clairs, ces délits sont commis partout en France. Heureusement, on note une légère baisse du nombre de cambriolages chaque année.

La dissuasion : une arme redoutable contre les cambrioleurs ?

Grâce à toutes les données récoltées, la société Kiwatch a pu constater que les régions qui voient le nombre de cambriolages baisser de manière significative sont celles où l’on retrouve le plus de systèmes de vidéosurveillance. D’après cet installateur, l’effet de dissuasion est la meilleure arme pour lutter contre les cambrioleurs.

À savoir qu’en 2022, plus de 211 000 cambriolages ou tentatives ont été recensés en France. Ce chiffre représente en moyenne près de 6 vols pour 1 000 habitations.

Aucune région n'est épargnée

Le sondage ne s’est pas contenté de demander aux français s’ils pensent que certaines régions sont épargnées. On leur a également demandé, selon eux, quelle était la zone la moins à risque. Et c’est la région Pays-de-Loire qui a été annoncée le plus souvent.

12 % des sondés pensent donc que les habitants des Pays-de-Loire sont particulièrement tranquilles. Une fois de plus, les statistiques disent le contraire. Car en 2022, cette région a été la cible d’un peu plus de 5 cambriolages pour 1 000 habitations. Il ne s’agit pas du pire taux, mais c’est loin d’être le meilleur.

L’année dernière, les cambriolages ont été plus fréquents dans les villes d’Île-de-France avec un taux de 6.21 pour 1 000. Viennent ensuite la région PACA et l’Auvergne Rhône-Alpes.

Une bonne nouvelle tout de même : ces chiffres baissent progressivement dans quasiment toutes les régions de France, et ce, depuis 2015. En 2022, seules les régions Pays-de-Loire et Bretagne ne constataient pas une réduction du nombre de cambriolages.

Trop peu de cambriolages élucidés

Une autre question posée aux sondés concerne le nombre de cambriolages élucidés. En mai dernier, le gouvernement a annoncé que les voleurs étaient retrouvés seulement dans un cas sur 12.

À savoir que les malfrats font des victimes tout au long de l’année. Mais ils sont particulièrement actifs pendant les congés d’été et les autres vacances scolaires. En outre, il faut savoir que 8 cambriolages sur dix ont lieu en semaine et dans la journée.

Une dernière information intéressante révélée par ce sondage : plus de 72 % des français ont peur de découvrir que leur maison a été visitée pendant leurs vacances.