Selon cet expert, les femmes non mariées et sans enfant seraient plus heureuses que n'importe qui

Selon un expert, les femmes qui n’ont aucune obligation familiale feraient partie de la démographie la plus heureuse de la population. Il explique pourquoi.

Paul Dolan, professeur de sciences du comportement à la London School of Economics, est formel : les femmes qui ne sont pas mariées et qui n’ont pas d’enfant ont beaucoup d'avantages. Non seulement elles seraient bien plus heureuses que leurs consoeurs mariées et mères de famille, mais elles vivraient mieux.

Alors qu’il donnait une conférence au Hay Festival en 2019, l’expert a dévoilé que les femmes non mariées et sans enfant vivraient mieux, en meilleure santé et plus longtemps. « Le sous-groupe de population le plus sain et le plus heureux est celui des femmes qui ne se sont jamais mariées ni n’ont eu d’enfant », affirme Paul Dolan.

Pour parvenir à cette conclusion, l’écrivain du best-seller Happiness by Design s'appuie sur des données collectées et des recherches effectuées auprès de cette tranche de la population.

« Nous disposons de bonnes données longitudinales qui suivent les mêmes personnes au fil du temps, mais je vais rendre un très mauvais service à cette science universitaire en disant simplement : si vous êtes un homme, vous devriez probablement vous marier ; si vous êtes une femme, ne vous embêtez pas à le faire », lance encore l’expert.

Dédramatiser la pression autour du mariage et des enfants

Selon Paul Dolan, les couples mariés interrogés qui ont indiqué être heureux l’auraient dit uniquement lorsque leur conjoint était avec eux dans la pièce. Outre cette vision pessimiste, l’expert reconnaît tout de même que le mariage permet à des hommes de « se calmer ».

« Vous prenez moins de risques, vous gagnez plus d’argent au travail et vous vivez un peu plus longtemps. Elle, en revanche, doit supporter cela et elle meurt plus tôt que si elle ne s'était jamais mariée. Le sous-groupe de population le plus sain et le plus heureux est celui des femmes qui ne se sont jamais mariées ni n’ont eu d’enfant », assène-t-il encore.

Crédit photo : fizkes/ iStock

Paul Dolan veut ainsi montrer que le mariage bénéficie plus aux hommes sur le plan santé car ils prennent moins de risques. En revanche, le mariage est plus néfaste pour la santé physique et mentale des femmes. Il fait peser un poids considérable sur les épaules des femmes au point de les rendre malheureuses, selon l’expert.

Si les explications de Paul Dolan semblent un peu archaïques, il tient surtout à briser les clichés autour des femmes non mariées et sans enfant. Avoir des enfants est une « une expérience incroyable » pour certains, reconnaît l'expert. Mais « pour beaucoup de gens, ce n’est pas le cas, et l’idée que nous ne pouvons pas parler ouvertement des raisons pour lesquelles cela pourrait se produire est un problème ».