Voici les 15 meilleures destinations françaises pour partir en vacances à petit prix cet été

Les vacances d’été approchent à grands pas. En cette année un peu particulière à cause de l’inflation, de nombreux Français ont décidé de privilégier un lieu de repos qui respecte leur budget. Et justement, une liste des 15 destinations françaises les plus abordables pour 2023 a été dévoilée.

Savoie : elisalocci/ iStock

Cette année encore, les Français vont devoir se serrer la ceinture pour partir en vacances avec un budget limité. Pas question pour bon nombre d’entre eux de faire l’impasse sur ces vacances d’été qui, parfois, sont leur seule occasion de partir en voyage dans l’année.

Ainsi, les vacanciers français privilégient nos territoires riches en patrimoine et autres trésors insoupçonnés. Cela tombe bien puisque Abritel et Expedia.fr ont dévoilé la liste des 15 destinations de l’Hexagone pour les petits porte-monnaies.

Les 15 destinations françaises les plus recherchées par les Français

Rochefort (Morbihan). Crédit : RolfSt/ iStock

Si encore une fois le Sud de la France est largement privilégié, notamment du côté des côtes méditerranéennes et de l’Aquitaine, nos concitoyens ont de plus en plus envie d’explorer d’autres régions de notre pays.

Abritel indique par ailleurs avoir enregistré une hausse des recherches de locations dans le littoral du quart nord-ouest de la France, cette année. Sont ainsi sollicités : la Loire-Atlantique, la Bretagne, la Normandie ou encore le Pas-de-Calais avec une hausse de 25% des recherches.

Si vous êtes en panne d’idées ou que vous souhaitez simplement allier séjours détente à un budget abordable, voici donc la liste tant attendue.

-Pas-de-Calais

-Manche

-Côtes-d’Armor

-Finistère

-Ille-et-Vilaine

-Somme

-Seine-Maritime

-Calvados

-Vosges

-Morbihan

-Jura

-Savoie

-Haute-Loire

-Puy-de-Dôme

-Loire-et-Cher

Votre prochaine destination de vacances se trouve peut-être dans cette liste.