Vidéo : exténuée par le temps de trajet entre son domicile et son travail, elle fond en larmes et reçoit le soutien des internautes

Sur TikTok, une jeune femme a récemment publié une vidéo dans laquelle elle semble désespérée après son premier jour de travail. Obligée de vivre à la campagne pour des raisons financières, elle doit prendre le train et passe son temps dans les transports.

Le 19 octobre dernier, une jeune femme a publié une vidéo sur TikTok qui a rapidement fait le tour du réseau social. Sur les images, on peut voir la jeune fille en larmes après sa première journée de travail. Sortie de l’université, elle a effectué son premier jour en travaillant de 9h à 17h.

À priori, ces horaires sont tout à fait convenables, mais il y a un hic : pour des raisons financières, la jeune femme ne vit pas en ville et est obligée de prendre le train pour se rendre au travail, ce qui empiète largement sur son temps libre. L’internaute doit prendre le train le matin à 7h30 pour commencer à 9h. Le soir, elle rentre chez elle à 18h15 au plus tôt.

“Je sais que je suis probablement dramatique et ennuyeuse, mais c’est mon premier travail après l’université. Je travaille de 9h à 17h, je suis en présentiel et je fais les trajets tous les jours. Il n’est pas possible que je puisse me permettre de vivre en ville pour le moment, ce n’est pas envisageable”, a-t-elle expliqué.

Elle n’a pas assez de temps pour elle

Si la TikTokeuse est si désespérée, c’est parce qu’elle affirme être exténuée après ses journées de travail. Elle explique ne pas avoir assez de temps pour elle et plus d’énergie pour faire ce qu’elle aime à cause de ses temps de trajet.

“Je veux me doucher, dîner et dormir. Je n’ai ni le temps, ni l’énergie pour préparer mon dîner non plus. Je sais que ça pourrait être pire, je sais que je pourrais travailler plus longtemps mais quand je pars du travail, il fait nuit. Comment se faire des amis ? Comment avoir le temps de rencontrer un mec ? Je n’ai le temps pour rien et je suis tellement stressée”, a-t-elle expliqué.

@brielleybelly123 im also getting sick leave me alone im emotional ok i feel 12 and im scared of not having time to live

La jeune femme explique donc que ses plaintes n’ont rien à voir avec le travail en lui-même mais bien avec le temps de trajet qui lui est imposé. En effet, sa vie serait beaucoup plus facile si elle vivait en ville et qu’elle pouvait se rendre au travail à pied. Cependant, vivre en ville est trop cher pour elle.

Elle reçoit le soutien des internautes

Cette vidéo est rapidement devenue virale et a été vue plus de 1,1 million de fois. La jeune femme a reçu un grand soutien de la part de milliers d’internautes qui ont commenté sa vidéo : “La semaine de travail de 40 heures est plus que dépassée et vos sentiments sont tout à fait valables”, “Je te comprends, c’est tellement répétitif et déprimant”, “La première année est la plus dure. Je me souviens avoir pleuré après mon premier jour. Vous vous en sortirez.”

Dans les commentaires, de nombreux jeunes ont tenu à dénoncer ces conditions et réclament la semaine de travail à quatre jours pour avoir plus de temps libre.