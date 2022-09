Les meilleures formations éligibles au CPF en 2022

Plusieurs formations sont éligibles au CPF. Voici la liste des meilleures d’entre elles pour développer vos compétences et exercer le métier de vos rêves.

Formation éligible CPF : le CLEA

Crédit : CentralITAlliance

En remplacement du DIF, le gouvernement français a mis en place le CPF ou Compte Personnel de Formation. Ce dispositif vise à faciliter l’accès à la formation des salariés, des demandeurs d’emploi et des cadres d’entreprise. Le CLEA ou Certificat de Connaissances et de Compétences Professionnelles est une certification interprofessionnelle éligible au CPF. Il est destiné aux salariés ainsi qu’auxdemandeurs d’emploine possédant pas assez de diplômes pour exercer un métier spécifique. Il les aide à acquérir les connaissances requises pour exceller dans un domaine. Les formations regroupées dans le CLEA sont les suivants :

Les langues vivantes

Les langues vivantes figurent dans la liste des formations éligibles au CPF. Elles sont les plus demandées depuis l’année 2020. Les langues vivantes aident les professionnels à mieux s’intégrer dans une entreprise internationale, à prétendre à un poste supérieur et à enrichir leur profil. Choisissez une formation certifiante pour bénéficier de l’aide du CPF. Les certifications fournies à l’issue de ces formations sont les suivantes :

Le TOEIC ou Test of English for International Communication ;

Le TOEFL ou Test of English as a Foreign Language ;

Le DCL ou Diplôme de Compétence en Langue ;

Le Linguaskill ou Linguaskill from Cambridge.

L’informatique

Le monde du travail évolue et les travailleurs doivent rester à jour en termes de compétences. Les formations en informatique sont éligibles au CPF. Elles ont pour objectif de faciliter l’accès aux nouveaux métiers comme le développement web, le community manager, le webdesigner… Il est important de choisir un établissement de formation certifiante agréé et délivrant une certification ou un titre professionnel. Entre les cours en présentiel et les cours à distance, le choix dépendra entièrement de votre emploi du temps et de votre activité professionnelle. Voici une petite liste des certifications visées :

Le TOSA, un standard d’évaluation internationaleet de certification de compétences informatiques ;

L’ENI, un standard d’évaluation en informatique bureautique utilisé par les étudiants et les professionnels ;

Le PCIE ou Passeport de Compétences Informatique Européen, un certificat d’aptitude attestant les compétences en informatique de son titulaire.

Formation éligible CPF : le CQP ou Certificat de Qualification Professionnelle

Crédit : ricochet64

Cette certification est acceptée et reconnue par chaque entreprise. Elle prend en compte les compétences des salariés et des professionnels en quête d’emploi suivant les besoins urgents dans le monde du travail. Ce dispositif rassemble plusieurs types de formations certifiantes réalisables à distance ou en présentiel, dont:

La formation en management

Les formations en management sont prisées par les détenteurs de compte CPF. Ce domaine est un indispensable dans les entreprises d’aujourd’hui. Les profils qui le maîtrisent sont privilégiés par les recruteurs et se voient souvent à la tête d’un poste à haute responsabilité. Les métiers du management sont les suivants :

Chef de projet ;

Assistant/assistante de direction ;

Chef d’équipe ;

Responsable RSE ;

Manager des organisations.

Les formations en référencement naturel

Comme les moteurs de recherche constituent un pilier pour les entreprises digitales, la maîtrise du référencement naturel est devenue un grand atout. Les salariés en reconversion professionnelle et ceux qui désirent ajouter une étoile à leur CV peuvent suivre une formation certifiante dans ce domaine en pleine évolution grâce à leur compte CPF. Différents organismes dispensent des formations en référencement naturel à distance ou en présentiel. Les contenus de ces formations dépendront de chaque organisme ainsi que de votre niveau. Les horaires qu’ils proposent sont très flexibles afin de s’adapter à votre emploi du temps et vous aider à poursuivre votre projet professionnel ou activité professionnelle sans aucune contrainte.

Formation éligible CPF : le HACCP

Crédit : Prostock-Studio

Le HACCP ou Hazard Analysis Critical Control Point figure dans la liste des meilleures formations éligibles au CPF. Si vous souhaitez développer vos compétences professionnelles dans le domaine de la restauration et de l’agroalimentaire, ce type de formation certifiante est à privilégier. Le HACCP initie aux différentes préventions contre l’intoxication ou l’empoisonnement causé par un produit chimique ou une bactérie. Il permet aussi une introduction au droit, à la sécurité sanitaire et à l’hygiène alimentaire. Le coût de cette formation est d’environ 200 à 600 euros. Tout dépendra de l’organisme qui la dispense. Grâce au CPF, vous profiterez d’un financement partiel ou intégral de votre formation HACCP.

Formation éligible CPF : le VAE ou Validation des Acquis d’Expérience

Crédit : shironosov

La VAE ou Validation des Acquis d’Expérience se trouve aussi dans la liste des formations les plus sollicitées par les groupes de professionnel de ces dernières années. Elle s’adresse aux salariés ayant exercé une activité professionnelle pendant plus d’une année. Elle atteste vos compétences dans un domaine précis. En France, la VAE vise le perfectionnement et a pour objectif la valorisation de votre expérience professionnelle. À l’issue de cette formation, les organismes et les entreprises qui travaillent dans votre domaine d’expertise découvriront votre réel potentiel. Vous pourrez alors prétendre à un poste supérieur et vous épanouir sur le plan professionnel. Vous pourrez aussi concrétiser votre projet professionnel en toute confiance.

Formation éligible CPF : le bilan de compétence

Crédit : ijeab

Le bilan de compétence figure également dans la liste des meilleures formations à faire avec votre Compte Personnel de Formation en 2022. En France, ce bilan est réalisé par un organisme agréé par l’État. Il permet la mise en valeur de vos atouts professionnels et personnels afin de faciliter votre insertion dans le monde du travail. Cette formation certifiante vous sera utile si vous souhaitez changer de métier, que vous êtes en pleine préparation d’un projet professionnel ou personnel, que vous désirez changer d’entreprise… Elle est aussi recommandée aux professionnels souhaitant développer leurs compétences dans le but d’occuper un poste supérieur.

Formation éligible CPF : les autres options possibles

Crédit : bowie15

Pour une bonne mise en valeur de vos compétences et faciliter votre accès à l’emploi, une formation de qualité est essentielle. Outre celles citées précédemment, voici une liste des autres formations éligibles au CPF les plus sollicitées en 2022 :

Formation éligible au CPF : Le permis de conduire

Posséder le permis B est un atout pour les salariés, quel que soit le domaine d’exercice de l’entreprise dans laquelle ils évoluent. Si vous souhaitez évoluer dans lesecteur du transport, cette formation est aussi essentielle. Le Compte Personnel de Formation vous permet de passer le permis de conduire sans dépenser toute votre fortune. Il finance aussi bien l’étape théorique que l’étape pratique. La seule condition est de bien vérifier que l’organisme de formation certifiante que vous choisissez soit professionnel et agréé par le CPF.

Formation éligible au CPF : les ressources humaines

Travailler dans les ressources humaines est aussi une bonne orientation profesionnelle. Une des raisons pour lesquelles bon nombre de salariés et de demandeurs d’emploi choisissent cette option. Les formations en ressources humaines sont éligibles au CPF et peuvent se réaliser à distance ou en présentiel. À condition bien sûr de choisir un organisme de formation habilité. Plusieurs établissements situés à Paris dispensent des formations en ressources humaines et proposent un horaire flexible adapté à votre emploi du temps.

Formation éligible au CPF : la gestion

Outre les ressources humaines, les formations en gestion figurent également dans la liste des meilleures formations éligibles au CPF. Elles favorisent le développement de vos compétences professionnelles et vous aideront à vous épanouir sur le plan personnel. Comme certaines branches nécessitent plusieurs années d’étude, il est important de choisir les horaires qui vous permettront de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Si vous êtes un professionnel avec un emploi du temps chargé, optez pour les formations en gestion à distance. Voici une liste de formations certifiantes accessibles avec votre compte CPF :

La gestion de projet ;

La gestion administrative ;

La gestion avec option comptabilité ;

La gestion d’entreprise ;

La gestion du temps et des priorités.

Formation éligible au CPF : toutes les formations inscrites dans le RNCP

Toutes les formations inscrites dans le Répertoire National des Certifications Professionnelles ou RNCP peuvent aussi être financées par le CPF ou Compte Personnel de Formation. Avant de choisir un organisme de formation, il convient d’abord de vérifier qu’il est habilité par le Compte Personnel de Formation. Vous devez aussi vous assurer qu’il soit en mesure de préparer cette certification enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles. Voici quelques exemples de formations délivrant la certification RNCP :

Le titre d’ingénieur ;

Le titre de psychologue ;

Le titre d’expert en gestion de projet ou en gestion d’entreprise.

Formation éligible au CPF : le commerce et la vente

À part les formations inscrites au RNCP, un salarié souhaitant changer de métier et intégrer le secteur commercial peut aussi se faire financer par le CPF. Les formations liées à la vente sont éligibles au CPF. Ce secteur professionnel regroupe les formations liées aux actions de négociation, aux actions de communication, à la vente, au commerce… Ces formations visent la professionnalisation, le perfectionnement et le développement de vos compétences.

Formation éligible au CPF : la sécurité des biens et des personnes

Ce domaine est également inscrit dans la liste des meilleures formations éligibles au CPF de 2022. Les avis des professionnels sur ce type de formation sont, pour la plupart, positifs. D’après ces derniers, les profils possédant les bases de la sécurité des biens et des personnes sont très recherchés. À l’issue de cette formation certifiante, vous retrouverez vite une offre intéressante. La SST ou Certification de Sauveteur Secouriste du Travailfigure parmi les certifications les plus demandées.

Formation éligible au CPF : l’enseignement

Enfin, dans la liste des meilleures formations éligibles au CPF de 2022 vous retrouvez également les formations liées à l’enseignement. Devenir formateur vous ouvrira bien des portes. À condition de choisir un organisme de formation expérimenté et proposant des prestations de qualité. Vous trouverez une offre répondant à vos attentes sur votre Compte Personnel de Formation, visible sur moncompteformation.gouv.fr. Il vous suffira de vous connecter en entrant votre code secret et votre numéro de sécurité sociale, puis de choisir parmi les propositions les plus pertinentes affichées.

