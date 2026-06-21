Trompée par son compagnon, elle alerte sur ces applications qui permettent aux infidèles de tout cacher en toute impunité

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Mari jaloux câlinant sa femme et vérifiant son téléphone

Une femme trompée alerte sur les pratiques dernières générations utilisées par les personnes infidèles.

La technologie, nouvelle alliée des personnes infidèles

Les personnes infidèles regorgent de techniques pour rester discrètes. De nos jours, des applications permettent même aux personnes infidèles de poursuivre leur relation en toute impunité. C’est ce qu’a découvert une Américaine qui raconte son histoire dans le Daily Mail.

Kerry soupçonnait son compagnon de la tromper. Celle qui vit à Los Angeles a découvert que des conversations entières de son compagnon disparaissaient de son téléphone. « Il a tout effacé de son téléphone. Il avait oublié son iPad sur la table de chevet », raconte-t-elle. C’est alors qu’elle est tombée sur des mois de conversations secrètes qui n’apparaissent pas sur son téléphone.

La jeune femme a ainsi découvert des messages détaillant des rencontres nocturnes, des réservations de restaurants…, relaie LadBible. Cependant, cette technique n’est pas la seule qu’utilisent les personnes infidèles.

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Des applications qui permettent de rester discret

Homme utilisant WhatsApp sur son téléphoneCrédit photo : rodrigobark/ iStock

Le média anglais nous apprend ainsi que de plus en plus de personnes infidèles ont recours aux messages éphémères et autres paramètres numériques cachés appelés « mode liaison ». C’est d’ailleurs ce qu’a utilisé le compagnon de Kerry pour rester discret.

Cette dernière raconte que son compagnon a activé les messages éphémères sur WhatsApp. Mais ce n’est pas tout : « J'ai trouvé un document Google partagé entre lui et ma meilleure amie du lycée. »

« Il y avait tout… des messages, des projets, ce qu’ils allaient faire ensemble, des photos. J’étais là, à faire défiler… Tout était prévu, juste sous mes yeux. Comment ai-je pu être aussi naïve ? », se demande-t-elle et regrettant de ne rien avoir vu.

Calculator Pro+Crédit photo : Calculator Pro+

Kerry ne peut pas réellement s’en vouloir, puisque des applications font tout pour protéger la vie privée des utilisateurs. En effet, Kim Komando, une experte en technologies, a donné plusieurs signes à surveiller. Certaines applications se font passer pour d’autres. L’experte cite Calculator Pro+, Calculator Vault et Secret Calculator. Il ne s’agit pas d’applications pour calculer, mais d’applications pour communiquer secrètement. Il suffit d’y rentrer un code pin qui révèle une messagerie, un journal d’appel, des photos… Pour l’experte, avoir deux applications identiques sur un téléphone peut être le signe que quelque chose se trame.

Il existe même des applications qui ne peuvent être déverrouillées qu’en entrant un code et ainsi, ne pas être vues des regards indiscrets. Enfin, rappelons que ce n'est pas parce qu’une personne possède ces applications qu’elle cache quelque chose. Elle tient peut-être tout simplement à sa vie privée.

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Camille V.

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d'un Master en Communication/Cinéma, Camille V. est journaliste spécialisée dans les intersections entre culture et écologie. Auteure d’un mémoire remarqué sur la Cli-fi (Climate Fiction) au cinéma, elle décrypte pour Demotivateur l'actualité du divertissement (films et séries) sous un angle sociétal et environnemental. Passionnée par l'art et la protection animale, elle apporte une expertise académique et critique à la rédaction de ses dossiers.

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