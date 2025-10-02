Les personnes qui font leur lit dès le réveil ont ce trait de personnalité important

Il n’y a que du bon à faire son lit chaque matin, affirment les spécialistes. Si vous le faites avant toute autre activité dans la journée, cela en dit long sur votre personnalité.

Quelle est la toute première chose que vous faîtes le matin en vous levant ? Les réponses à cette question sont multiples. Parmi eux, se trouvent pourtant un petit groupe de personnes qui préfère faire leur lit. Et ce, avant même d’ouvrir ses volets, de petit-déjeuner ou carrément de scroller sur son smartphone.

Ces personnes qui choisissent de commencer leur journée par faire leur lit ont une personnalité bien précise, avancent les spécialistes. Elles seraient plus sereines et organisées que les autres :

« Faire son lit peut sembler anodin, mais c'est un acte qui symbolise la prise en main de sa journée dès le réveil », explique la psychologue Siyana Mincheva à Doctolib.

Faire son lit : une activité importante pour la journée

Crédit photo : Prostock-Studio/ iStock

Remettre son lit en place devient une vraie activité quotidienne, une routine indispensable pour la journée. Pour le site spécialisé Grand Litier, faire son lit peut même booster votre développement personnel.

« Cet acte quotidien renforce la discipline et la rigueur. En commençant votre journée avec une routine fixe, vous préparez votre esprit à affronter les tâches plus complexes avec la même détermination », cite-il en prenant pour exemple le livre de l’ancien Navy SEAL William McRaven.

Vous l’aurez compris, cet acte qui semble banal peut, en fait, vous aider à accomplir de grandes choses dans la journée. Il traduit une rigueur et une discipline chez ses adeptes. Sauf qu’il y a un moment plus propice de la matinée pour faire son lit. Les personnes qui le font dès le réveil sont peut-être plus sereines, mais elles oublient un détail important : l’hygiène.

Les médecins déconseillent de faire son lit dès le réveil. Se faisant, vous piégez les acariens qui s’y trouvent et permettez à l’humidité de proliférer. Mieux vaut l’ouvrir et le laisser aérer 30 minutes, de préférence avec la fenêtre ouverte. Ensuite, vous pourrez faire votre lit et profiter d’une sensation de bien-être.