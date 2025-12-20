Les personnes qui marchent vite ont toutes ces traits de personnalité en commun, selon la psychologie

Votre vitesse de marche en dit long sur votre caractère, selon la science. Suivez le guide.

On vous reproche de marcher trop vite dans la rue ou dans les allées des magasins ? Vous l’ignorez peut-être, mais cette habitude est révélatrice de votre personnalité, selon les psychologues.

Dans la foule, deux catégories de marcheurs se distinguent : les personnes rapides et les gens lents. D’après plusieurs études, la vitesse de marche en dit long sur le caractère, rapporte le site Upworthy.

Crédit Photo : iStock

Les marcheurs rapides sont plus extravertis…

Par exemple, les marcheurs possédant une allure rapide naturelle seraient plus consciencieux que les autres. C’est en tout cas ce qu’affirme Christal Castagnozzi, une psychologue clinicienne, dans les colonnes du média.

« La conscienciosité est un trait de caractère associé à l’organisation, à la discipline et à la fiabilité », explique-t-elle.

Comme elle le précise, ces personnes ont tendance à bien gérer leur temps. Ce n’est pas tout. Elles agissent avec intention et adoptent un comportement orienté vers un but.

« Cela reflète souvent leur capacité à être productives, à rester concentrées et efficace », note l’experte.

Crédit Photo : iStock

…et ambitieux

Autre trait de personnalité : les marcheurs rapides sont plus tournés vers le monde extérieur. En d’autres termes, ils ont un degré de sociabilité plus élevé.

« L'extraversion est le trait de caractère associé au fait d'être sociable, énergique et stimulé par les interactions sociales », poursuit la spécialiste.

Elle ajoute :

« Ces personnes ont généralement un niveau d'activité plus élevé et s'épanouissent dans des environnements qui les stimulent physiquement et mentalement. Des études montrent que les extravertis ont tendance à bouger davantage et à avoir une gestuelle dynamique. Un rythme de marche plus rapide correspond à cette tendance, car il reflète leur dynamisme accru ».

Crédit Photo : iStock

Parmi les autres traits de caractère associés aux personnes qui marchent vite, on peut citer l’assurance et l’ambition.