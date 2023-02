Les salariés de cette entreprise française vont toucher 100 000 euros chacun

Il y a huit ans, des employés de La Redoute ont accepté d’investir pour participer au redressement de l’entreprise, au bord de la faillite. Leur initiative s’est avérée payante car aujourd’hui, les salariés vont se partager 100 millions d’euros et recevoir environ 100 000 euros chacun.

Il y a huit ans, La Redoute était au bord du gouffre financier. La marque a été cédée pour un euro symbolique à ses deux dirigeants actuels, Eric Courteille et Nathalie Balla.

Pour tenter de sauver l’entreprise, ces derniers ont proposé aux salariés de la marque de s’allier à travers un pacte d'actionnariat salarié réalisé avec Equalis Capital et soutenu par la holding New R et un Fond commun de placement d'entreprise (FCPE). Au total, 1 500 employés ont investi une centaine d’euros chacun pour soutenir La Redoute et participer au redressement de l’entreprise.

Les employés reçoivent 100 000 euros

Cette opération était risquée mais elle a porté ses fruits. En 2018, le groupe des Galeries Lafayette a décidé de prendre une participation à hauteur de 51%, puis 100% en décembre dernier pour soutenir La Redoute. À la fin de l’année 2022, les personnes qui possédaient encore 49% de l’entreprise avec les salariés ont revendu leurs parts et ont fait une bonne affaire, car la capitalisation a été multipliée par cinq depuis 2019.

Ainsi, les salariés qui ont investi il y a huit ans ont pu récupérer 1 000 fois la somme qu’ils avaient donnée. Ils vont se répartir 100 millions d’euros, et chacun va donc empocher environ 100 000 euros. Une preuve que l’actionnariat salarié, peu utilisé par les entreprises, est l’un des plans d’épargne les plus rentables.