Licencié à 61 ans pour ses propos tenus dans l'émission de Julien Courbet, un gardien d'immeuble obtient la plus belle des revanches

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L'animateur Julien Courbet, durant l'une de ses émissions « Ça peut vous arriver »,

Licencié par son employeur suite à un passage dans une émission de Julien Courbet, un homme a finalement obtenu réparation.

Il a obtenu gain de cause !

Licencié pour avoir pris la défense de l'une des locataires de sa résidence, lors d'une émission présentée par Julien Courbet, un gardien d'immeuble a finalement réussi à faire annuler son renvoi tout en obtenant la condamnation du bailleur.

Entrée de la loge d'un gardien d'immeubleCrédit photo : iStock

Licencié pour un passage radio chez Julien Courbet, il obtient gain de cause

Cette histoire, dont se font l'écho nos confrères de Capital.fr, débute le 8 février 2024 lorsque cet employé, âgé de 61 ans, intervient en direct dans l'émission de radio « Ça peut vous arriver », présentée par Julien Courbet. Le sexagénaire, bientôt retraité, prend alors la parole au micro pour dénoncer les conditions de vie d'une locataire habitant l'immeuble dont il a la charge, évoquant les problèmes d'humidité et de superficie du logement.

« Il y a beaucoup de problèmes d'infiltration d'eau parce qu'elle habite au rez-de-chaussée, ou de problèmes de canalisation et de compteur d'eau (...) elle a subi tout ça, l'humidité (...) Elle vit dans un 50 m², mais attention, dans les 50 m², il y a la cave qui doit faire dans les 9 m² », avait-il notamment déclaré.

« D'autre part, elle est ultra-prioritaire, (...) on a logiquement le devoir et la vocation de la muter et de lui octroyer un T4 décent pour sa famille, ce qui n'est pas le cas », avait-il ensuite précisé.

La suite après cette vidéo

Une fois l'émission terminée, l'homme avait été contacté par son employeur, Paris Habitat (principal bailleur social de la capitale) qui lui avait reproché ses déclarations, qu'il jugeait mensongères. L'organisme lui avait par ailleurs signifié qu'il avait manqué à son devoir de loyauté. Le spectre d'un licenciement planait alors autour du gardien, dont la carrière touchait à sa fin.

Deux mois seulement avant son départ à la retraite, il a finalement été licencié pour faute grave, sans préavis ni la moindre indemnité. Une décision irrévocable qui l'a privé de ses revenus. Occupant jusqu'alors un logement de fonction, il s'est également retrouvé menacé d'expulsion.

Façade d'un plais de justice françaisCrédit photo : iStock

Après avoir plaidé sa cause durant des mois auprès de la justice, le gardien a finalement obtenu gain de cause, le 9 avril dernier. Le conseil des prud’hommes de Paris ayant en effet tranché le litige en sa faveur, estimant que son intervention à la radio relevait de la liberté d’expression, dans le cadre d’un sujet d’intérêt général. Par conséquent, son licenciement a été jugé caduque et le bailleur social a été condamné à lui verser plus de 97 000 euros d’indemnités.

La réintégration du gardien a toutefois été retoquée, en raison d'antécédents judiciaires.

Paris Habitat a annoncé son intention de faire appel. 

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Mathieu D'Hondt

Au sujet de l'auteur :

Évoluant dans la presse web depuis l’époque où celle-ci n’en était encore qu’à ses balbutiements, Mathieu est un journaliste autodidacte et l’un de nos principaux rédacteurs. Naviguant entre les news généralistes et les contenus plus décalés, sa plume s’efforce d’innover dans la forme sans jamais sacrifier le fond. Au-delà de l’actualité, son travail s’intéresse autant à l’histoire qu’aux questions environnementales et témoigne d’une certaine sensibilité à la cause animale.

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