Lidl met en vente cet appareil de marque à petit prix pour être chic toute l'année

Comment ne pas sauter sur l’occasion lorsque l’enseigne préférée des Français propose chaque semaine des appareils à faible prix ? Cette semaine, Lidl frappe fort avec cet indispensable de votre lessive.

Lidl a l’habitude de mettre en vente des objets de notre quotidien à prix abordables et ce quelque soit la saison. Là encore, l’enseigne allemande s’est démenée pour proposer à ses clients un appareil indispensable. Petit plus : il peut servir toute l’année, peu importe la saison et en plus, il est estampillé de la marque Philips.

Alors, pourquoi attendre ? Surtout lorsque vous vous rendez au travail ou à un rendez-vous. Cet objet est incontournable pour paraître plus propre et ordonné et redonne un coup de neuf à vos vêtements.

Cet objet, vous l’aurez peut-être deviné, c’est le fer à repasser DST1030 de Philips. Ce dernier est vendu avec une réduction de 60%. Avec une offre pareille, mieux vaut ne pas louper l’occasion.

Des fonctionnalités redoutables pour un prix attractif

Crédit photo : Lidl

Semblable à n’importe quel fer à repasser, le DST1030 propose pourtant de nombreuses fonctionnalités qui le démarquent du marché. Outre sa poignée confortable pour une prise en main facile, le fer à repasser Philips possède un design non-négligeable pour votre séance de repassage.

Sa semelle anti adhésive permet de glisser sur le linge pour un repassage plus facile. La semelle possède également une pointe étroite permettant l’accès à des points plus étroits du vêtement pour en finir pour de bon avec ces satanés plis.

Crédit photo : Lidl

Et comme fer à repasser rime aussi avec optimisation, comment ne pas mentionner ces autres caractéristiques de consommation ? À commencer par son chauffage rapide, en moins de 32 secondes montre en main. Vous n’aurez que quelques secondes à attendre avant que votre fer soit prêt, notamment si vous utilisez le Mode Eco. Grâce à cette fonction, la consommation d’énergie est réduite. Par ailleurs, vous vous obstinez moins à remplir le réservoir d’eau de l’appareil puisque sa capacité est d’environ 250 ml.

Enfin, si vous voulez devenir le roi ou la reine du repassage, vous avez le choix entre 4 réglages de la vapeur. Le fer à repasser est vendu à 19,99 euros sur le site du magasin au lieu de 49,99 euros, soit une réduction de 60%, disponible durant un temps limité. Alors foncez pour vous le procurer avant qu'il ne soit trop tard !

Crédit photo : Lidl

Crédit photo : Lidl