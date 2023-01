Cette femme malade demande à son mari de garder les enfants, sa réaction révolte les internautes

Dans un témoignage, une mère de famille explique que son mari a fait le choix de retourner au travail alors qu’elle était malade et épuisée. Démunie, elle a dû trouver une solution pour faire garder les enfants.

Ce n’est un secret pour personne : la vie de couple avec des enfants n’est pas une mince affaire. Entre le travail, les tâches ménagères et les tracas du quotidien, certains parents peinent à garder la tête hors de l’eau. Et ce n’est pas cette mère de famille qui oserait dire le contraire.

Une situation difficile

Celle qui a vécu un moment difficile avec son époux a raconté sa mésaventure sur le forum Mumset. Le topo ? Alors qu’elle souffrait de la grippe depuis une semaine, son mari a fait le choix de retourner au travail. Résultat : la jeune femme a dû s’occuper des enfants tout en étant malade et épuisée.

«Le jour où il est retourné au travail, j’étais vraiment malade, et je pouvais à peine bouger, je ne pouvais pas parler sans tousser et ma température était très élevée. Je lui ai demandé de ne pas aller travailler et de s’occuper des enfants, mais il ne l’a pas fait. Il n’occupe pas un poste particulièrement important et son entreprise se présente comme une boîte flexible et familiale», a-t-elle écrit dans son message.

Face à cette situation, cette dernière a fait appel à sa mère : «Ma seule autre option était de demander à ma mère de venir m’aider, alors qu’elle s’occupe également de mon père. Je voulais sérieusement éviter cela pour que personne n’attrape ma grippe. J’ai fini par lui demander et elle est venue chercher mes enfants avec joie. Mais je suis toujours en colère contre mon mari».

Le soir même, la jeune maman a confronté son mari, mais ce dernier a adopté un comportement mesquin : « Apparemment, ce n’est pas raisonnable de ma part de m'attendre à ce qu'il s'occupe de ses propres enfants parce que je ne suis pas en mesure de le faire», a confié l’autrice du message.

Dans son post, elle a sollicité l’avis des internautes sur sa situation, et certains d’entre eux ont pointé du doigt l’attitude du père de famille : «Votre erreur a été de vous mettre en couple avec lui», a commenté une utilisatrice.