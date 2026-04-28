« Malnutrition, nez cassé » : elle torture ses neveux, dont elle a la garde depuis la mort de sa sœur, et écope de 20 ans de prison

Une femme a récemment été condamnée à une lourde peine de prison pour avoir torturé ses neveux, dont elle était la tutrice.

Elle les torturait et les affamait.

Une Américaine de 44 ans a été condamnée à 20 ans de prison pour avoir fait subir des sévices indignes aux enfants de sa sœur, avec la complicité de son compagnon. Ses neveux lui avaient été confiés par l'assistance publique suite au décès accidentel de leur maman.

Racontée par le média local WYMT, cette sordide affaire vient d'être jugée dans le Kentucky, aux États-Unis.

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Elle torture les enfants de sa sœur

Tout commence en 2018, lorsque la mère des victimes meurt tragiquement dans un accident de la route. Sa sœur, Mary Hall, obtient alors de la justice leur garde exclusive en raison de l'incarcération de leur père, incapable d'exercer son autorité parentale depuis sa cellule de prison.

Orphelins de mères, les enfants sont alors recueillis par leur tante. Un nouveau foyer, qu'ils connaissaient bien et qui semble idéal pour un nouveau départ. Hélas, ce sera le début d'un long cauchemar.

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Six ans plus tard, alors que l'hiver rugueux du Kentucky se termine et que les enfants regagnent leurs écoles, fermées pendant plusieurs semaines pour cause d'intempéries, un établissement scolaire remarque que l'un de ses élèves est dans un état rachitique. Il présente également « des dents ébréchées et le nez cassé ». Ce dernier n'est autre que l'un des trois enfants confiés des années auparavant à sa tante, Mary Hall. L'école signale alors son état aux autorités compétentes.

Arrêtée, la tante nie alors les accusations de mauvais traitements et affirme que l'enfant a pu se faire ses blessures en dormant. Elle ajoute qu'il ne s'est « jamais plaint d’abus ». Mais après l'audition de la petite victime, qui « semble avoir faim », la police apprend de sa bouche qu'il est régulièrement privé de nourriture pour « des raisons disciplinaires ». « Il est très pâle, très maigre. Il a mauvaise mine. Il semble souffrir de malnutrition. Il se gave lorsqu’il mange à l’école. Aujourd’hui, il s’est tellement gavé qu’il a vomi », indique alors l'officier qui recueille son témoignage.

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Peu de temps après ce récit qui glace le sang des policiers, l'enfant est victime d'un arrêt cardiaque. puis est transféré d'urgence au... Royaume-Uni pour y être soigné. Sur place, les médecins qui l'examinent en arrivent à la conclusion que le garçonnet a été victime de sévices et qu'il a été torturé.

Aussitôt informée, la police locale procède à une perquisition au domicile de Mary Hall et de son compagnon Jerome Norman, avec lequel elle vit depuis 2023. Et ce que les forces de l'ordre découvrent dépasse l'entendement. Dans le logement, les agents s'aperçoivent, non sans stupeur, que la victime et ses deux frères vivent enfermés dans une « pièce sombre », vide et verrouillée de l’extérieur, se partageant un seul et même matelas.

Au fur et à mesure de l'enquête, les policiers vont ensuite découvrir que les enfants étaient, de plus, « contraints d’effectuer des travaux manuels et punis de diverses manières, notamment par la privation de nourriture ». « L’un d’eux a même aspiré l’isolant des murs en essayant d’obtenir de l’eau ».

Jugés ce mois-ci pour maltraitance criminelle par le tribunal de Pike, Mary Hall et Jerome Norman, ont été condamnés à 20 ans de prison, après avoir plaidé coupables « sans réserve ».