Mariés depuis 64 ans, ils passent leur dernier moment main dans la main sur leur lit d'hôpital avant de mourir

Aux États-Unis, un couple d’octogénaires a passé ses derniers moments ensemble sur leur lit d’hôpital, main dans la main, avant de, chacun, dire adieu à la vie.

Dolores Winstead, 83 ans, et son époux Trent Winstead, 88 ans, ne pouvaient pas s'imaginer vivre l’un sans l’autre. Mariés depuis 64 ans, les deux octogénaires ont poussé leur dernier souffle, à quelques heures d’intervalle, après avoir passé deux semaines ensemble sur leur lit d’hôpital à se tenir la main.

Une fin tellement triste et romantique ! Plusieurs jours avant leur décès, Dolores, encore en bonne santé, venait voir son mari quotidiennement à l’hôpital, alors qu’il souffrait d’une insuffisance rénale.

Peu après, Dolores a commencé à se plaindre de maux de têtes et était prise de vomissements. Elle souffrait en réalité d’un anévrisme cérébral et a dû être branché à un respirateur, voyant sa santé se détériorer.

Le mari décède quelques heures après sa femme

Le personnel hospitalier, conscient que leurs patients n’en avaient plus pour longtemps, s'est alors affairé pour installer Dolores dans la même chambre que Trent. Dolores succombe rapidement à son anévrisme cérébral, sous les yeux de son mari souffrant qui lui tenait toujours la main.

Leur fils Eddie, présent à l’hôpital, informe donc son père du décès de Dolores. Trent adressa un baiser à sa femme défunte, avant de mourir quelques heures plus tard. Pour leur fille, Sheryl, il est sans doute mort de chagrin. Il a résisté longtemps avant de lâcher prise juste après le décès de sa femme.

Le couple s’était rencontré dans les années 1950 et s’envoyaient des lettres d’amour quand Trent servait durant la guerre de Corée. Ils se sont mariés lors de son retour au pays. Ils ont deux enfants, Eddie et Sheryl, puis trois petits-enfants et huit arrière-petits-enfants.