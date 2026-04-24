Ille-et-Vilaine : un cuisinier adoré des habitants menacé d'expulsion, il reçoit le soutien de 2000 personnes

En Ille-et-Vilaine, un cuisinier a reçu une obligation de quitter le territoire français alors qu’il est bien intégré et qu’il travaille dans un restaurant depuis deux ans. Contre cette décision, près de 2 000 personnes se sont mobilisées.

Cabbar Yürekli, 38 ans, est un homme d’origine turque qui travaille dans le restaurant Le Pointgrill, à Guichen en Ille-et-Vilaine, depuis l’ouverture en mai 2024. Grâce à lui et à son savoir-faire qu’il a hérité de sa famille, le restaurant connaît un grand succès.

“J’aime bien travailler ici, je me sens bien. Je suis né dedans, mes parents étaient bouchers pour la restauration. On avait une ferme, on élevait des animaux et on préparait la viande pour la vendre ensuite dans les restaurants”, a confié Cabbar Yürekli.

Crédit photo : Pointgrill Guichen / Facebook

Le cuisinier menacé d’expulsion

Cependant, il y a quelques semaines, le cuisinier a reçu une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Pourtant, il est bien intégré, travaille dans le restaurant grâce à son autorisation de travail, prend des cours de français quatre heures par semaine, a un logement stable, des fiches de paie régulières et n’a jamais eu de problème judiciaire. En plus de cela, il est très apprécié de ses patrons, des clients et des habitants du village.

“Nous avons appris ça un samedi soir, le jour où l’on a le plus de travail, le restaurant était complet. Il n’y avait pas de mots qui sortaient de nos bouches, ni de Cabbar, ni de nous, tellement ce fut un choc. Cabbar m’a alors dit : “Ecoute, il faut qu’on finisse le service pour que les clients ne le remarquent pas.” Ce n’est pas seulement un salarié, il a ouvert le restaurant avec nous. Dans les prochains mois, si Cabbar devait nous quitter, on se retrouverait en grande difficulté car on a beaucoup de réservations. Cela pourrait entraîner la fermeture du restaurant”, ont expliqué les gérants du restaurant, Sibel et Benoît Sulaq.

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Crédit photo : Change.org

Son histoire rappelle celle de cet apprenti boulanger menacé d’expulsion, qui a reçu le soutien de son patron demandant à ce qu’il reste en France.

Une grosse mobilisation

En plus du soutien de ses patrons et des clients du restaurant, Cabbar Yürekli a reçu celui de la mairie de son village et de la députée de sa circonscription. Une pétition a été créée sur Change.org contre son expulsion et a déjà rassemblé 2 209 signatures. Dans certains cas, une telle mobilisation peut aider, comme l’a vécu ce migrant guinéen qui devait être expulsé mais qui a obtenu un titre de séjour grâce à ses patrons.

Devant cette importante mobilisation, Cabbar a fait une demande de recours gracieux avec l’aide de son avocat. La préfecture a quant à elle accepté de réexaminer son dossier et le cuisinier est actuellement dans l’attente d’une décision. S’il obtient un retour négatif, son avocat envisage de saisir le tribunal administratif.