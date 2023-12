Mettre plus de 30 minutes pour aller au travail augmente le risque de dépression, selon une étude

Une récente étude a démontré que les longs trajets pour se rendre au travail augmenteraient le risque de dépression.

Vous aussi, ça vous arrive de vous sentir déprimé durant le long périple qui vous ramène à votre domicile, après une dure journée de labeur ? C'est tout à fait normal, car le risque de dépression engendré par le temps de trajet pour se rendre au travail est désormais avéré.

C'est du moins ce que prétend une étude réalisée en Corée du Sud et relayée par le site Science Alert.

Une équipe de chercheurs de l'université Inha, située à Incheon, à l'ouest de la capitale Séoul, s'est en effet penchée sur le sujet en examinant les données recueillies auprès de 23 000 travailleurs sud-Coréens, dont la durée moyenne de trajet au quotidien s'élevait à 47 minutes.

Chacun des participants a été invité à répondre à un questionnaire au sujet de lsa santé mentale à partir des critères de l'indice de bien-être établi en 1999 par l'OMS (Organisation mondiale de la santé). Et les résultats ont démontré que les personnes qui mettaient plus d'une heure pour se rendre sur leur lieu de travail avaient 16 % de chance de plus de développer des symptômes dépressifs par rapport à ceux dont le temps de trajet n'excédait pas les 30 minutes.

L'étude nous apprend également que 25 % des personnes sondées déclarent ressentir des signes de dépression. Les plus vulnérables, ceux dont la santé mentale est la moins bonne, ont presque tous le même profil. Ce sont soit des hommes célibataires sans enfants qui travaillent plus de 52 heures par semaine, ou bien des femmes célibataires avec enfant(s) à charge, exerçant un travail de nuit peu rémunéré.

« Avec peu de temps libre, les gens manquent de temps pour soulager le stress et combattre leur fatigue physique avec du sommeil, des loisirs et d'autres activités », expliquent notamment les auteurs de l'étude. Ces derniers estiment par ailleurs que « la réduction de la durée et de la distance des trajets », grâce au développement de nouveaux moyens de transport plus rapides et plus confortables « peut offrir un meilleur environnement de travail et améliorer la santé des employés ».

Les mobilités de demain pourraient donc devenir un enjeu majeur dans l'amélioration de la santé mentale des travailleurs.