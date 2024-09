Miracle morning : voici pourquoi vous devriez vous lever très tôt le matin

Connaissez-vous la méthode du Miracle morning ? Cette tendance, qui consiste à se lever très tôt le matin, a été développée par Hal Elrod et aurait de nombreux bienfaits. Voici lesquels.

Au quotidien, nous avons chacun notre mode de vie. Certaines personnes aiment faire la grasse matinée quand elles ne travaillent pas et se lèvent quelques minutes avant de partir au travail pour dormir le plus longtemps possible le matin. D’autres aiment se lever aux aurores pour se réveiller en douceur et profiter de leur matinée.

Crédit photo : iStock

Selon Hal Elrod, il serait préférable de se lever tôt, voire très tôt le matin. Cet auteur américain a développé la méthode du Miracle morning, qui consiste à se lever à 6h, 5h voire 4h du matin pour mener une vie plus saine et épanouie. Chaque matin, Hal Elrod conseille de suivre six étapes : un réveil en silence, un moment de méditation pour booster sa confiance en soi et visualiser ses objectifs, la pratique d’une activité physique ainsi que des temps de lecture et d’écriture.

En suivant la méthode du Miracle morning et en nous levant très tôt, vous profiteriez de nombreux avantages. Voici lesquels.

Ne pas se presser

Vous lever plusieurs heures avant d’aller travailler vous permettrait de bien commencer votre journée. En prenant votre temps, vous ne céderez pas à la précipitation et ne serez pas en retard. Si vous vous levez trop tard, vous pourriez courir partout, ne pas prendre de petit-déjeuner, être plus nerveux et passer une mauvaise journée.

Faire des activités

Crédit photo : iStock

Si vous vous levez tôt le matin, vous pouvez profiter de ce temps pour faire des activités que vous aimez. Prenez une bonne douche, un petit-déjeuner copieux, faites du sport, lisez un livre… N’hésitez pas à faire une activité physique comme du yoga ou des étirements pour booster votre organisme et améliorer votre humeur.

Être productif

Selon Hal Elrod, vous levez tôt vous permettrait d’atteindre plus facilement vos objectifs personnels et professionnels. Le matin, vous aurez plus de temps pour faire ce que vous voulez et serez plus productif. En effet, entre 5h et 7h, vous ne risquerez pas d’être dérangé par un appel, un SMS ou un mail important.

Profiter du calme

Si vous vous levez très tôt, vous pourrez profiter d’un silence complet et d’un calme absolu. À 5h du matin, tout le monde est encore endormi, il y a peu de circulation et d’agitation dehors, le moment est donc idéal pour se détendre.

Mieux dormir

Crédit photo : iStock

En vous levant très tôt, vous vous endormirez plus rapidement le soir. En effet, il a été prouvé que les lèves-tôt ont un meilleur sommeil que les lèves-tard, notamment parce que le sommeil serait plus réparateur entre 22h et 2h du matin.

Être en meilleure santé

En conclusion, se lever tôt permettrait d’être en meilleure santé. Selon une étude menée par une université britannique, se lever tôt diminuerait de 10% les risques de maladies cardiovasculaires, rénales, respiratoires et gastro-intestinales. La raison ? Il est plus facile d’adopter un mode de vie sain quand on a du temps pour soi le matin. Alors n’hésitez plus !