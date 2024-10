Mourante, une maman célibataire lance une cagnotte pour ses enfants et hallucine en découvrant la somme récoltée

Aux États-Unis, une mère célibataire atteinte d’un cancer en phase terminale a lancé une cagnotte en ligne pour une raison déchirante. Un appel à l’aide qui a suscité un immense élan de solidarité.

Erika Diarte-Carr, 30 ans, est une maman célibataire originaire de l’Utah, aux États-Unis. Malheureusement, la jeune femme est atteinte d’un cancer du poumon incurable.

Cette mère de deux enfants - Jeremiah, 7 ans, et Aaliyah, 5 ans - a découvert qu’elle souffrait d’un cancer le 7 mai 2022 après un rendez-vous chez le médecin pour une douleur à l’épaule.

Depuis ce terrible diagnostic, Erika profite de chaque instant passé avec ses proches malgré ses problèmes de santé.

Crédit Photo : Facebook

Il y a moins d’un an, les médecins lui ont diagnostiqué un syndrome de Cushing, qui lui a causé une prise de poids rapide et des gonflements.

Selon The National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, seules 40 à 70 personnes sur 1 million sont atteintes de ce trouble endocrinien provoqué par une exposition excessive à certains corticoïdes.

Alors que son état de santé empire de jour en jour, Erika a décidé d’arrêter ses traitements devenus inefficaces. Aujourd’hui, il ne lui reste plus que trois mois à vivre.

Crédit Photo : ABC

Elle lance une cagnotte en ligne pour une triste raison

Face à cette situation, cette mère courage, qui rencontre également des problèmes financiers, a lancé une cagnotte en ligne pour une raison déchirante.

Comme elle le précise sur la description de la page GoFundMe, l’argent récolté lui permettra de financer ses propres funérailles.

«3 mois à passer avec mes bébés et mes proches. 3 mois pour profiter au mieux du temps qu'il me reste. Pendant ces trois mois, je dois m'assurer que mes enfants iront bien après mon départ. Je suis maintenant confrontée à la chose la plus difficile qui soit : organiser mes propres funérailles» (Erika Diarte-Carr)

Alors que la jeune femme espérait récolter 5000 dollars (environ 4 500 euros), cette dernière a été surprise par la générosité des utilisateurs.

Crédit Photo : Istock

En effet, plus de 35 000 donateurs ont réussi à réunir 1 111 626 dollars (soit 1 002 842 d’euros). Cet immense élan de solidarité va permettre à la maman d’assurer l’avenir de ses deux enfants. Elle a l’intention de placer les dons sur un compte spécial.