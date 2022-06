OCAPIAT PRÉSENTE CAP VERS L'ALTERNANCE

Vous souhaitez vous lancer dans la vie professionnelle, tout en trouvant un métier rempli de sens ? Dans ce cas, les secteurs de l’agro-alimentaire et de la pêche sont faits pour vous. Et en plus, ils recrutent massivement. En effet, ils comptent 1 263 642 salariés et proposent 250 000 emplois chaque année, dont plus de 55 000 en alternance.

Alors pour vous aider à trouver les formations en alternance et les métiers qui vous correspondent, la plateforme Cap vers l’alternance a été créée par l’OPCO Ocapiat.

Et pour toucher toutes les générations, même les plus jeunes, Cap vers l’alternance s’est aussi lancé sur les réseaux sociaux avec une page Facebook et un compte Instagram. Ceux-ci permettent aux personnes intéressées de retrouver de nombreux contenus utiles, comme des témoignages vidéo d’alternants, des portraits d’apprentis sur le terrain ou encore divers conseils.

Des métiers passionnants à découvrir via de nombreuses formations en alternance

Pour trouver sa voie dans des secteurs d’avenir, rien ne vaut l’agriculture, l’agro-alimentaire et la pêche. Car ceux-ci regroupent plus de 150 métiers ainsi que de nombreuses formations en alternance, allant du CAP au Bac+5.

L’agriculture

Le secteur agricole, en plus d’être porteur de sens, offre aussi de nombreuses opportunités de carrière. Et grâce à un taux d’insertion professionnelle de 90 % pour les BTS Agricoles, vous aurez l’embarras du choix dans des métiers allant du végétal, à l’animal en passant par le machinisme ou les fonctions supports (administratif par exemple).

Si le domaine de l’agriculture vous intéresse, sachez que de nombreuses formations en alternance existent, du CAP au Bac +5.

En voici quelques-unes pour vous donner une idée :

- Après la 3ème : CAPA Métiers de l’agriculture, CAPA Travaux forestier, Brevet professionnel Aménagements paysagers, Bac pro CGEA (conduite et gestion de l’entreprise agricole),

- Après le Bac : BTSA ACSE (Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole), BTSA Viticulture œnologie, BTS Certificat de spécialité Arboriste élagueur, Diplôme d’ingénieur agronome

« Il y a plein de métiers différents dans l’agriculture et tout le monde peut y trouver son compte. »

Lolita – apprentie dans une exploitation agricole

Et voici la liste des filières agricoles dans lesquelles vous aurez l’opportunité de travailler si vous choisissez l’un de ces métiers :

- La production agricole avec la culture et l’élevage

- Les travaux agricolesLes paysages et espaces verts

- La filière du cheval

- La filière forestière

- Les organismes et services agricoles

Exemple de réussite, Edwyge, réalise un Bac Pro CGEA (conduite et gestion de l’entreprise agricole) en alternance. Cette jeune fille de 16 ans a découvert l’agriculture alors qu’elle était en troisième et le coup de foudre a été immédiat. Elle s’est donc orientée vers une alternance au sein d’une exploitation agricole, vaches laitières et grandes cultures, pour trouver le métier de ses rêves.

L’agro-alimentaire

L'alimentaire est le premier secteur industriel de France, que ce soit sur le plan des emplois ou celui du chiffre d’affaires. Et c’est bien pour cela qu’il regorge d’opportunités professionnelles.Il se compose de trois grands acteurs : les coopératives agricoles, les industries agro-alimentaires et les entreprises du commerce agricole.

Et pour illustrer sa diversité, le secteur agricole se compose à 98% de PME exerçant des activités variées.

Ces métiers sont accessibles via des formations en alternance nombreuses et intéressantes, comme celles-ci :

- Après la 3ème : CAP Conducteur d’installation de production, CAP Boulanger, Bac pro Bio industries de transformation, Bac Pro Pilote de ligne de production

- Après le Bac : DUT/BUT biologique, BTS Maintenance industrie agroalimentaire, Licence pro Industrie agroalimentaire, Diplôme d’ingénieur spécialité agroalimentaire.

L’alimentaire, un secteur d’avenir qui offre de belles perspectives d’évolution.

« Ce qui m’a attiré dans le secteur de l’agro-alimentaire, c’est le fait de se sentir utile. »

Hugo – apprenti assistant de gestion expert dans l’agro-alimentaire

Voici les différentes familles de métiers qui constituent l’agro-alimentaire :

- Production / Fabrication

- Marketing / VenteLogistique

- Maintenance

- Achat

- Innovation R&D

- QHSE

- Fonctions transversales

Actuellement en alternance dans la biscuiterie Filet Bleu à Quimper, Brann a 18 ans et est étudiant en BTS Maintenance des systèmes à l’IFRIA Ouest.

La pêche

Le secteur de la pêche inclut aussi les cultures marines et de la coopération maritime. Comme leur nom l’indique, ces entreprises réparties sur les côtes françaises valorisent les poissons, coquillages et crustacés, et également les algues, grâce à diverses activités liées au milieu marin, de la production à la commercialisation de produits de la mer.

Et là aussi, il existe un large éventail de métiers accessibles : capitaine de bateau, matelot, mécanicien, chef d’exploitation, employé de culture marine, patron de pêche ou encore éleveur.

Nous vous proposons de découvrir quelques unes des formations en alternance du secteur de la pêche :

- Après la 3ème : CAP Matelot, Bac pro CGEM (conduite et gestion des entreprises maritimes)

- Après le Bac : BTS Aquacole

« À l’école, on apprend un métier, on a des cours pratiques et les matières générales sont en relation avec ce qu’on fait sur le terrain et ça, ça me plaît beaucoup. »

Hugo – apprenti matelot

Les filières du secteur pêche :

- Pêche professionnelle maritime

- Cultures marines

- Marine marchande

En formation à l’École des Formations Maritimes aux Sables-d’Olonne, Hugo est un apprenti matelot de 16 ans qui apprend différents types de pêche sur un bateau. À terme, il saura ainsi tout de la pêche du bar, du congre, de la crevette ou encore du homard.

TiboInShape teste les métiers de l’agriculture, l’agro-alimentaire et la pêche

Rien de mieux qu’un influenceur renommé pour mettre en avant la diversité des professions des filières de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la pêche. C’est dans cette optique que Ocapiat s’est adressé à TiboInShape.

Ce dernier a testé les métiers d’élagueur, pâtissier et ostréiculteur, accompagné de plusieurs alternants.Il a ainsi pu s’essayer à diverses missions : tailler les branches d’un arbre à plus de 15 mètres de hauteur avec Yoann apprenti élagueur ; réussir un fraisier avec Marie-Léa, apprentie pâtissière dans l’agro-alimentaire ; récolter des huîtres et des moules avec Loan, apprenti ostréiculteur.

Pensez-vous qu’il a réussi son défi ? Découvrez la réponse en vidéo : https://youtu.be/nsG3rpWlWAY

L’alternance en agriculture, agro-alimentaire et pêche : un tremplin vers l’emploi

Le choix de la formation en alternance présente plusieurs avantages. En plus de permettre de lier formation théorique et expérience professionnelle, il permet d’acquérir de l’expérience et de développer son savoir-être. C’est une immersion concrète dans la réalité des métiers, tout en étant encadré. Un cursus parfait pour arriver sur le marché du travail armé de compétences solides.

« Pour moi le principal atout de l’alternance, c’est à la fois de pouvoir poursuivre ses études et rentrer dans le monde du travail. Ça permet d’être progressivement lancé dans la vie active et ça m’apporte beaucoup d’expérience. »

Mathis – alternant ouvrier paysagiste

Découvrez son témoignage

L’apprentissage est une voie d’insertion professionnelle très présente dans les secteurs de l’agriculture, l’agro-alimentaire et la pêche, en plus d’être plébiscité par les recruteurs.. En effet, en 2020, plus de 34 000 contrats en alternance ont été signés dans ces 3 secteurs. Un chiffre déjà impressionnant, qui ne cesse de progresser.

Pour tout savoir sur l’alternance dans les secteurs de l’agriculture, l’agro-alimentaire et la pêche, une seule plateforme : Cap vers l’alternance

Cap vers l’alternance, c’est la plateforme de référence dédiée à l’alternance dans les secteurs de l’agriculture, l’agro-alimentaire et la pêche et mise en place par l’OPCO Ocapiat.

Elle regroupe un grand nombre d’informations sur les filières et les métiers pour chacun des secteurs, ainsi que les fiches métiers de toutes ses professions, classées par secteur et domaine d’activité.

Mais Cap vers l’alternance, c’est aussi une bibliothèque permettant d’accéder à de nombreuses vidéos utiles, notamment des portraits d’apprentis sur le terrain et des partages d’expériences d’alternants dans tous ces secteurs.

Et si tout n’est pas clair et que vous avez une question sur l’alternance, le contrat d’apprentissage ou leur fonctionnement, Cap vers l’alternance dispose aussi d’une Foire Aux Questions. Élaborée à partir des questions posées par les jeunes aux services d’Ocapiat, cette FAQ est un outil pratique pour tout savoir sur les contrats d’apprentissage et de professionnalisation.

Pour conclure, Cap vers l’alternance vous permet de trouver enfin l’alternance qui est faite pour vous. Une fois ce choix réalisé, vous n’aurez plus qu’à déposer votre CV sur les job boards de chacune des filières et de rechercher les centres de formation d’apprentis (CFA) proche de chez vous.

Rendez-vous dès maintenant sur : https://www.ocapiat.fr/capalt/capverslalternance/

Cap vers l’alternance est aussi sur les réseaux sociaux grâce à une page Facebook et un compte Instagram proposant de nombreux conseils et informations utiles dédiés aux métiers et formations ainsi que de multiples témoignages d’alternants dans l’agriculture, l’alimentaire et la pêche.

OCAPIAT

Ocapiat, c’est l’OPCO (Opérateur de compétences agréé par le Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion) des secteurs de l’agriculture de l’agro-alimentaire et la pêche.

Sa mission : promouvoir et financer l’apprentissage, accompagner les apprentis et les entreprises de 50 branches professionnelles.

