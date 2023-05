15 meilleures astuces pour apprendre l'anglais

Pour apprendre l’anglais, il existe des méthodes efficaces et éprouvées. Nous avons listé les meilleures astuces pour vous aider à être aussi fluide qu’un natif.

1. Apprendre à l’aide d’une application

Une femme apprenant une langue étrangère grâce avec son smartphone Crédit : Prostock-Studio

Le web propose une pléthore d’applications avec lesquelles vous pouvez facilement apprendre l’anglais. Tout comme avec les cours en ligne, l’apprentissage s’effectue à votre rythme et suivant votre niveau.

Les applications proposent toujours une partie gratuite et une partie payante qui est accessible à l’aide d’un abonnement. Cette seconde option est plus intéressante. Elle donne accès à des leçons variées et un large choix d’exercices. Parmi les plus populaires en ce moment se trouvent Babbel, Duolingo, Gymglish et Mondly.

Elles aident à apprivoiser les notions importantes telles que la conjugaison, la grammaire et le vocabulaire. Quelques minutes d’apprentissage au quotidien suffisent pour apprendre une langue étrangère. Sur certaines applications, les exercices sont présentés sous forme de jeux.

Dans tous les cas, un test est mis à votre disposition pour déterminer votre niveau et adapter vos leçons suivant votre profil. Un système de points vous permet d’avancer dans votre apprentissage et de juger votre évolution.

2. Prendre des cours en présentiel

Un cours de langue animé et interactif Crédit : jacoblund

Les leçons d’anglais en présentiel ont l’avantage d’offrir une plus grande interactivité entre les apprenants et le professeur. Les activités de groupe sont plus simples à organiser et l’interaction directe aide les élèves à apprendre plus vite.

Cette méthode s’adresse aux personnes qui ont le temps de se déplacer pour se former à la langue de Shakespeare. Autrement, les cours en salle représentent aussi de réelles opportunités pour les personnes aimant le contact humain.

3. Apprendre en ligne

Une jeune femme prenant des cours de langue en ligne Crédit : Poike

Les différentes offres d’apprentissage de la langue en ligne vous donnent l’occasion de vous initier à l’anglais selon votre rythme. Cette option peut parfaitement être associée avec l’utilisation d’une application pour renforcer vos compétences. Tout comme avec les applications telles que Babbel, Duolingo, Gymglish et Mondly, les leçons sont accessibles à tout moment. Puis, un test de niveau permet de définir la nature de vos leçons.

Une connexion Internet et un appareil mobile suffisent pour que vous profitiez de toutes les ressources en ligne. Vous avez le choix entre les méthodes payantes et les supports gratuits. Dans le second cas de figure, il est essentiel de se tourner vers des ressources de qualité.

Un professeur est à la disposition des élèves pour appuyer les cours et renforcer tout ce qui a été dit dans les leçons.

4. Voyager dans un pays anglophone

Un couple préparant un voyage dans un pays anglophone Crédit : Fly_dragonfly

Apprendre l’anglais à travers un voyage dans un pays anglophone est un bon moyen de mettre en pratique votre prononciation et votre compréhension. Les échanges linguistiques en direct aident aussi à enrichir votre vocabulaire. La personne avec qui vous discutez peut vous donner des conseils, que ce soit en termes de grammaire, de prononciation ou de compréhension de la langue.

De nombreux pays à travers le monde utilisent l’anglais comme langue officielle ou en tant que deuxième langue. C’est le cas des États-Unis, de l’Australie, du Canada et duRoyaume-Uni.

5. Regarder des films et des séries anglophones

Une femme regardant un film en anglais Crédit : grinvalds

Cette option est à envisager si vous avez la capacité de comprendre des phrases en anglais et si vous êtes votre propre professeur.

Les supports multimédias ont un pouvoir d’apprentissage élevé pour vous aider à apprivoiser les langues étrangères. Ils vous donnent un avis précis sur la manière de prononcer un mot. Ils vous aident surtout à améliorer votre prononciation et votre compréhension de la langue. Il existe des vidéos pour enfant, adulte et adolescent, à vous de choisir en fonction de votre niveau.

Certains films et séries comportent des sous-titres, ce qui aide à enrichir votre vocabulaire tout en développant votre oreille. En effet, il est plus facile pour le cerveau d’assimiler la phonétique d’une série de mots lorsque celle-ci s’accompagne d’un support visuel.

Avec le temps, vous pouvez visionner les vidéos proposées en version originale et sans sous-titrage.

6. Rédiger une liste de fréquence

Une jeune fille écrivant sur un carnet de notes Crédit : Deagreez

L’idée avec cette astuce est d’accélérer votre apprentissage de la langue anglaise en mémorisant les vocabulaires essentiels. En allant à l’essentiel, vous gagnez également du temps dans l’enrichissement de votre vocabulaire et de vos expressions anglophones.

L’objectif est que vous puissiez décrire des choses simples de la vie quotidienne. Il existe des supports en ligne qui vous donnent la possibilité de connaître les mots qui s’utilisent le plus à l’oral et à l’écrit. Il est prouvé que 600 à 800 mots suffisent pour tenir une conversation basique en anglais. Pour comprendre 80% des cas du quotidien, il faut près de 1 500 mots.

7. Appliquer la méthode POMODORO

Une femme étudiant chez elle, devant son ordinateur Crédit : BartekSzewczyk

Le niveau de concentration du cerveau commence à baisser au bout de plusieurs minutes d’apprentissage d’une langue étrangère. Pour y remédier, il est possible d’adopter la méthode POMODORO. Cette stratégie optimise la gestion du temps nécessaire pour vos leçons d’anglais.

Pour l’appliquer, vous avez besoin d’un minuteur qui sera réglé sur 25 minutes. Durant ce temps, il est recommandé de se fixer des objectifs simples. Par exemple, vous pouvez réviser vos verbes, apprendre une règle de grammaire ou découvrir de nouveaux mots.

8. S’appuyer sur des livres d’apprentissage

Une fille lisant un livre dans le métro Crédit : RossHelen

Outre le visionnage de vidéo anglophone et l’utilisation des applications, la lecture de bons ouvrages aide aussi à progresser en anglais.

Les livres vous aident à enrichir votre vocabulaire et votre grammaire. Il y en a pour tous les niveaux. Certains proposent des leçons de 5 minutes, d’autres promettent une maîtrise de la langue en 2 mois. Il vous revient de choisir le support le mieux adapté à vos objectifs. Il existe des livres d’anglais pour enfant, adulte et bilingue ou polyglotte aguerri.

9. Faire une pratique régulière

Des amis discutant entre eux autour d’une table Crédit : Sabrina Bracher

Comme dans tout apprentissage d’une langue étrangère, la pratique régulière reste le bon moyen d’avancer. Ce conseil est valable, même lorsque vous étudiez seul. Une séance de 30 minutes par jour suffit.

Vous êtes libre de choisir vos leçons, mais l’utilisation de supports multimédia reste un atout majeur pour développer votre prononciation et votre oreille. Une immersion totale dans la langue grâce aux applications telles que Babbel, Duolingo, Gymglish et Mondly peut vous aider. En complément, vous pouvez consulter des ouvrages adaptés à votre niveau.

10. Répéter son vocabulaire à intervalle répété

Une mère et sa fille en plein apprentissage linguistique Crédit : fizkes

Pour mémoriser 600 à 1 500 mots, il existe une astuce simple: la répétition des vocabulaires de façon espacée.

Le SRS ou système de répétition espacée optimise votre temps d’apprentissage. Il gère pour vous la fréquence à laquelle une information doit être révisée.

Il aide les apprenants à réviser une fois par jour avec des flashcards. Les leçons vont du plus facile au plus difficile pour accroître vos connaissances de la langue anglaise. Avec cette méthode, vous pourrez facilement formuler des phrases en anglais en très peu de temps.

11. Écouter des podcasts d’apprentissage

Un jeune homme avec un casque et une tablette à la main Crédit : Drazen Zigic

Aujourd’hui, il existe un grand nombre d’émissions radio à écouter et à télécharger sur son smartphone. Ces podcasts sont d’excellents supports audio pour avancer dans votre apprentissage des langues étrangères. Vous pouvez très bien vous en servir pour faire évoluer votre anglais. Contrairement à une application, ils sont souvent gratuits. Ainsi, vous n’avez pas besoin de payer un abonnement, et accessibles à travers le monde. Cette option est particulièrement efficace pour éveiller votre conscience phonologique et maîtriser la phonologie de la langue anglaise.

12. Lires des livres en anglais

Un homme en train de lire avec passion Crédit : Krishna Tedjo

Entre les magazines de mode, les bandes dessinées, les livres de poche et la littérature anglaise, vous avez un vaste choix de livres en anglais. Il y en a pour tous les niveaux, allant de la lecture pour enfant à celle pour les adultes. Sinon, vous pouvez consulter des sites proposant des livres numériques dans la langue de Shakespeare.

Les livres vous aident à avoir une vision plus claire de la grammaire des langues étrangères. Ils sont également efficaces pour enrichir votre vocabulaire. Cette technique est également pratique pour assimiler des expressions idiomatiques. La lecture de livres contenant des mots que vous connaissez déjà aide à la mémorisation et à la maîtrise d'une langue plus rapidement.

13. Correspondre avec un natif

Deux femmes discutant autour d’une boisson chaude Crédit : DGLimages

Il s’agit de l’autre option qui s’offre à vous après la lecture des livres, les cours audio, le visionnage de vidéos et les applications.

Échanger avec un natif anglophone vous apporte un avis plus élargi sur la prononciation de certains. De plus, ce procédé est efficace pour appliquer vos connaissances en grammaire et tester votre compréhension. Cette solution est l’une des meilleures pour progresser dans l’apprentissage de l’anglais. En revanche, il faut en avoir les moyens.

Il existe de nombreux sites qui mettent les Français en relation avec des étrangers pour des échanges linguistiques. C’est dans cette perspective que les écoles organisent les correspondances pour enfants afin de les initier dès leur plus jeune âge à la pratique d’une langue étrangère.

14. Prendre des notes

Une femme prenant note de ses idées Crédit : Tonktiti

Prendre des notes est un bon réflexe pour avancer rapidement dans l’apprentissage des langues étrangères. Cette astuce est d’ailleurs conseillée à ceux qui veulent aussi améliorer leur français. Il s’agit d’une méthode simple, mais efficace pour apprendre de nouveaux mots et les mémoriser.

La prise de note peut se faire à tout moment de la journée. Cette pratique linguistique est aussi pratique pour apprendre de nouveaux mots en français. Vous pouvez vous en servir pour progresser efficacement dans l’enrichissement de votre vocabulaire.

15. Poser des questions

Des bulles de discussion en rouge et blanc Crédit : Nazan Akpolat

Cette option est intéressante et pratique lorsque vous avez des personnes parlant couramment l’anglais dans votre entourage. Leur poser des questions par rapport aux verbes irréguliers ou concernant les règles de la grammaire anglaise améliorera votre compréhension.

Poser des questions sur les contenus de votre formation est également essentiel pour mieux assimiler les cours et progresser rapidement. Aujourd’hui, cette possibilité est offerte aussi bien avec une formation en ligne qu’avec une formation en salle.

C’est aussi en posant des questions que vous obtiendrez des conseils sur la manière dont vous pouvez améliorer votre niveau.