Petit paradis en France, cette commune attire chaque année de nouveaux habitants

Si certaines communes françaises sont méconnues des touristes, d’autres ont une bonne réputation. C’est le cas de cette ville, qui attire chaque année de nombreux touristes et habitants.

Si vous avez déjà emprunté les circuits touristiques pour visiter les châteaux de la Loire, vous avez peut-être fait escale à Blois. Pourtant, cette ville n’est pas qu’une simple étape entre deux châteaux, bien au contraire : elle regorge de surprises et plaira aux petits comme aux grands.

Si Blois est connue pour être traversée par la Loire, elle possède elle-même un riche patrimoine culturel et historique grâce à son château royal qui célèbre la vie des rois de France.

Crédit photo : iStock

Au sein de la ville, vous pourrez vous arrêter à la Maison de la Magie pour en prendre plein la vue et faire le plein d’émerveillement, mais aussi à la Fondation du doute et la Maison de la BD. De nombreux musées sont également installés dans la commune afin de se cultiver et s’enrichir, comme le précise le site de la Ville de Blois.

Une ville pleine de charme

En plus de cela, Blois est une ville dôtée d’un charme naturel. Ses ruelles pavées, ses maisons à colombages et ses façades colorées offrent une atmosphère chaleureuse. L’idéal pour prendre son temps et flâner dans les rues. Pour profiter d’une vue imprenable sur la Loire, n’oubliez pas de visiter les jardins de l’Evêché. En plus de cela, le centre culturel de Blois est vivant puisque de nombreuses animations sont organisées, comme le Festival de Musique Classique.

Crédit photo : iStock

Selon Drome Montagne, Blois est aussi célèbre pour sa gastronomie. Arpentez les marchés locaux pour faire le plein de produits frais comme du fromage de chèvre, des pâtisseries locales et des vins de la région. Après déjeuner, promenez-vous le long de la Loire à pied ou à vélo, sur les berges de ce fleuve inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.