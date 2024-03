Elle accepte d'avoir un bébé pour aider son mari dépressif... et le quitte quelques mois plus tard

Marié depuis 10 ans, ce couple était heureux en amour et au travail. Mais tout a changé lorsqu’ils ont décidé d’avoir un enfant. Aujourd’hui, la mère de famille raconte son quotidien.

Cat Jones, une Néo-Zélandaise, a rencontré son futur mari, un Américain, alors qu’il était en vacances dans le pays. C’est le coup de foudre et le couple s’installe ensemble avant de se marier. Durant 10 ans, c’est le bonheur parfait. « Très tôt, nous avons convenu de ne pas avoir d’enfants. Cela me convenait bien, car je n’avais jamais voulu être mère », précise Cat.

Le couple a acheté une vieille maison qu’il a rebâtie et profitait chaque jour de sa vie. Jusqu’à ce que les choses changent. « Il travaillait de nuit dans une usine. Même si le salaire et l'évolution étaient bons, ce n'était pas l'avenir qu'il avait envisagé. Il est devenu sombre et déprimé, puis a décidé qu'un bébé le rendrait heureux. J'ai finalement accepté ».

Cat est tombée enceinte puis a mis au monde une petite fille qui souffrait de remontées gastriques acides dans son œsophage. Impossible donc pour le bébé d’être allongé à part pour changer sa couche. Cat raconte qu’elle et son bébé étaient épuisés. Pourtant, c’est son mari qui ne s’en sortait plus : « Il est devenu amer et négligent, refusant de m'aider pour quoi que ce soit et me traitant de paresseuse lorsque je le lui demandais ».

Sa vie change en l’espace de 8 mois

Crédit photo : Cat Jones

Pour la sécurité et le bonheur de son enfant, Cat a décidé de se séparer de son mari lorsque leur fille avait 8 mois. Le couple a divorcé et son ex-mari est retourné vivre en Amérique. Cat a racheté sa part de la maison et a travaillé un temps chez elle avant de perdre son emploi.

« Malgré mon travail acharné et ma promotion, j'ai été victime d'un licenciement massif quelques mois plus tard. [...] En un peu plus d’un an, j’étais devenue maman, j’avais quitté mon mari et j’avais perdu l’emploi de mes rêves », regrette-elle. Ses revenus ont dégringolé et Cat vit désormais sous hypothèque.

Depuis, elle partage sa maison avec une famille d’immigrants et bénéficie des allocations gouvernementales. Son quotidien se résume à faire des économies tout en s’occupant de sa fille. « Je ne pourrais pas être plus heureuse », s’exclame-t-elle. Selon Cat, une personne aimante est plus importante que l’argent.

À 37 ans, Cat avait une tout autre idée de ce que serait sa vie. Mais aujourd’hui, sa fille, âgée de deux ans, est en bonne santé, polie, bien élevée et la rend fière. De plus, cette situation lui a permis de renouer des liens avec sa famille.