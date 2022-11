Cette maman explique pourquoi elle veut que ses enfants la voient nue

Cette idée peut paraître saugrenue pour beaucoup de parents. Pourtant, cette mère de quatre garçons tient particulièrement à ce que ses enfants la voient telle qu’elle est, malgré ses imperfections physiques.

Crédit : jacoblund/ iStock

Rita Templeton a expliqué dans un billet pour le Huffington Post US pourquoi il est si important pour elle que ses enfants la voient nue. Il s’agit tout simplement pour elle d'habituer ses garçons aux imperfections physiques que rencontrent les femmes, notamment après une grossesse. « Je veux qu'ils voient à quoi ressemble un vrai corps féminin », se justifie-t-elle.

Rita anticipe ainsi la délicate période de l’adolescence que traverseront ses garçons et par ricochet, la découverte du corps féminin dans les magazines, sur les réseaux sociaux et au cinéma.

Des représentations de personnes qui possèdent des « physiques incroyablement parfaits » et par conséquent peu représentatifs de la plupart des corps féminins.

Proposer une autre image du corps féminin loin des images parfaites des médias

Crédit : Rita Templeton

Dès lors, Rita expose son propre corps dans les circonstances du quotidien : « je ne me suis jamais abstenue de changer de vêtements devant eux, ou de laisser la porte ouverte quand je prends ma douche, ou d’allaiter des bébés sans couverture », précise-t-elle.

Et Rita ne veux pas passer à côté des nombreuses interrogations de ses enfants : « Quand ils me posent des questions sur mes vergetures, je leur dis fièrement à quel point faire grandir un bébé est un travail difficile et qu'elles sont comme des badges que j'ai gagnés (les références de jeu vidéo touchent toujours les mecs, peu importe ce que vous expliquez) », explique la maman, même si parfois leurs gestes et remarques la gênent, admet-elle.

Même si Rita confesse que, comme n’importe quelle femme, elle ne se trouve pas assez mince ou belle, elle se doit de montrer un corps de femme imparfait mais assumé à ses garçons. « Je leur dis à quel point mon corps est fort. Ils me voient faire du sport. Ils me voient faire des choix alimentaires sains, tout en continuant à satisfaire mon amour pour les pâtisseries ».

Rita espère ainsi habituer ses garçons au corps changeant des femmes pour ne pas les laisser penser que les images parfaites dans les médias sont la norme et pour qu’ils puissent dire à leur future femme que son corps est parfait comme il est, tout en le pensant.