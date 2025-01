Des femmes veulent interdire les hommes dans leurs cours de Pilates

Le débat a commencé sur les réseaux sociaux et chacun y va de son opinion. Quelles sont les raisons pour lesquelles certaines femmes ne veulent pas voir d’hommes dans leurs cours de Pilates ?

Qui dit nouvelle année dit nouvelles résolutions. Et le sport en fait partie. 2025 pourrait ainsi être l’occasion pour les hommes de se mettre au Pilates, sport réservé aux femmes par excellence. Ainsi, dès qu’un homme ose pointer le bout de son nez dans un cours de Pilates, c’est le drame pour certaines femmes, qui ne veulent pas les voir dans la même pièce qu’elles.

Cette histoire a provoqué un débat sur les réseaux sociaux. Tout est parti d’une question posée par un certain Louis Cedan à So, une coach de pilates sur TikTok. « Moi, en ce qui me concerne, je suis trop contente de voir des hommes venir aux cours de pilates parce que ça montre que la méthode se diffuse et est adoptée par tout le monde, je trouve ça trop cool. Moi perso, ça me pose aucun problème », répond la jeune femme, fondatrice de la marque ĒNKR.

Sauf que toutes les femmes ne partagent pas l’avis de la coach. C’est notamment le cas de Sofia, qui tient à son ambiance 100% filles, comme elle l’explique à 20 Minutes : « j’en avais marre des salles de sport avec des hommes qui cherchent la performance à tout prix, au Pilates j’aime qu’on soit entre femmes, que les cours soient basés sur nos besoins. Petit point positif à ne pas négliger, je n’ai pas besoin de faire attention à mes tenues ».

L’opinion des femmes diverge sur la présence des hommes au Pilates

Crédit photo : fizkes/ iStock

Sofia a jeté un pavé dans la marre. D’autres femmes, adeptes du pilates, souhaitent elles aussi rester dans ce qu’elles appellent leur « cocon » ou leur « safe place ». Il faut dire que le Pilates met l’accent sur la souplesse tandis qu’il met en avant des corps plutôt fins. Dès lors, les tenues choisies par les femmes ont plutôt tendance à accentuer leurs formes lors des mouvements. C’est sans doute les regards mal avisés de certains hommes qui dérangent certaines d’entre elles.

« Des femmes ont une histoire avec le sport qui a été marquée par des difficultés et des traumatismes. À l’âge adulte, elles ont enfin trouvé une pratique qui leur convient, donc ce qui peut se passer c’est qu’aujourd’hui elles tiennent à rester entre elles pour garder cet espace où elles se sentent bien sans être jugées, regardées et sexualisées… », explique Marine Romezin, experte des questions d’égalité dans le sport, pour nos confrères.

Pourtant, les hommes aussi peuvent se trouver complexés par la discipline, inventée par l’Allemand Joseph Pilates alors qu’il était enfermé dans une prison d’un camp d’entraînement pendant la Première Guerre mondiale. Certains hommes souhaitant se mettre au Pilates pensent ne pas être assez souples ou ne pas avoir leur place. Ou tout simplement car la discipline ne serait pas jugée assez masculine.

Pour encourager les hommes à faire du Pilates, les salles de sport tentent de recruter des coachs hommes (avec qui les femmes se sentent paradoxalement plus en confiance). « Pour les hommes c’est aussi intéressant de sortir des stéréotypes de la masculinité. Sans oublier que certains peuvent aussi avoir les mêmes traumatismes que les femmes avec les sports collectifs à l’école par exemple », argue Marine Romezin.

Crédit photo : fizkes/ iStock

En réponse à la question posée à la coach So, des femmes ont fait savoir que la présence d’hommes dans leurs cours de Pilates ne les dérangeait pas. « Non ça me dérange pas perso », écrit Marie. « Moi ça me dérange pas non plus », ajoute une deuxième, espérant y voir des hommes attirants. « Moi ça m’amuse d’en voir, surtout les costauds, car je sais qu’ils vont galérer au début », plaisante une troisième.

Par ailleurs, des hommes ont fait savoir qu’ils appréciaient le Pilates pour ce qu’il procure mais aussi pour l’atmosphère qui y règne : « J’ai commencé le Pilates aujourd’hui et ça change de la salle de muscu où y’a que des hommes. Pour ma part, je me suis senti mille fois plus à l’aise dans l’ambiance safe place girly », écrit un internaute.

Vous l’aurez compris, le Pilates est ouvert à tout le monde. Il faut cependant garder en tête que certaines femmes peuvent se sentir moins à l’aise que d’autres en la présence d’hommes.