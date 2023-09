Pourquoi dormir la bouche ouverte est dangereux pour la santé selon les experts

Si vous avez tendance à avoir la bouche ouverte durant votre sommeil, cela peut clairement mettre votre santé en danger. On vous explique tout !

La nuit tombe et les bras de Morphée s'ouvrent à vous pour un sommeil réparateur ! Réparateur ? Enfin, cela dépend vraiment de votre organisme car quand vous êtes endormi, vous ne contrôlez pas vos faits et gestes, et cela peut nuire à votre santé !

Parmi ces gestes, il y en a un qui vous rend vulnérable à toutes sortes de problèmes de santé : dormir avec la bouche ouverte ! En effet, respirer par la bouche durant votre sommeil n’est pas naturel et cela arrive généralement lorsque la respiration nasale n’est pas bonne ou suffisante.

Ainsi, dormir la bouche ouverte a pour conséquence principale le ronflement, qui peut être gênant pour celle ou celui qui partage votre couche. Mais pour vous aussi le ronflement est dangereux puisqu’il peut s’accompagner d’apnées, de pauses respiratoires car, la bouche ouverte, la base de la langue peut reculer, réduisant alors le passage de l’air par le pharynx.

Autres conséquences, ce sont la sécheresse de la bouche et de la gorge ainsi que l’apparition possible de caries ou de pharyngites. Parce que la bouche n’est pas forcément conçue pour respirer et ne possède pas de défenses naturelles à l’image de la muqueuse nasale.

Le souci, c’est qu’on ne sait pas vraiment si on dort la bouche ouverte, sauf si quelqu’un nous le fait remarquer. Pour détecter ce problème, il existe plusieurs symptômes qui peuvent vous mettre la puce à l’oreille : ronflement, apnées du sommeil, augmentation des caries, infections de la gorge, écoulement nasal, assèchement de la gorge, voix rauque ou enrouée, et enfin, la fatigue.

Comment éviter de dormir la bouche ouverte ?

Une fois les symptômes identifiés, il est temps de se pencher sur les raisons de cette habitude inconsciente. Les infections respiratoires viennent en premier lieu comme l’asthme, la sinusite, les allergies saisonnières, le rhume ou la grippe peuvent vous amener à respirer par la bouche.

Également, les postures de sommeil sont extrêmement importantes car certaines favorise la circulation de l’air quand d’autres la dérèglent. Par exemple, dormir sur le dos est déconseillé pour votre respiration, même si cela est bon pour votre dos. Pour remédier à cela, le choix de l’oreiller s’avère crucial, tout comme celui du matelas.

Le surpoids, les problèmes congénitaux, la consommation de tabac sont aussi des raisons qui peuvent vous amener à dormir la bouche ouverte.

Maintenant que vous êtes conscient de votre problème, il est temps de s’affairer aux solutions. La première d’entre elles consiste à essayer de changer progressivement de position de sommeil et donc d’opter pour le côté ou sur le ventre. Une autre astuce consiste à changer d’oreiller et opter pour des coussins hauts pour favoriser la circulation de l’air dans vos narines.

Si votre sommeil est rythmé par des ronflements, vous pouvez utiliser des vaporisateurs nasaux ou des bandelettes nasales qui aident à mieux respirer naturellement. Enfin, si votre cloison nasale ou votre mâchoire sont déformées, il est préférable de consulter un spécialiste. C’est la même méthode à adopter en cas de surpoids ou d’affections du système respiratoire, comme l’asthme ou les allergies saisonnières.