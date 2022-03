Pourquoi faut-il enlever ses chaussures quand on rentre chez soi ?

Si vous rentrez souvent chez vous sans prendre la peine d’enlever vos chaussures, prenez garde : cette mauvaise habitude peut avoir des conséquences sur votre santé. Explications.

Si certaines personnes ont pris l’habitude d’ôter systématiquement leurs chaussures quand elles rentrent chez elles, d’autres continuent de les garder pour diverses raisons. Pourtant, cette mauvaise habitude pourrait avoir de grandes conséquences sur notre santé, selon une étude menée pendant dix ans par des chimistes spécialisés dans l’environnement.

À voir aussi

Crédit photo : iStock

Selon les chercheurs, il faudrait impérativement enlever ses chaussures dès que l’on rentre chez soi, pour éviter la prolifération de bactéries et d’éléments nocifs dans notre intérieur.

Les chaussures, des nids à bactéries

Il faut le savoir : les semelles de nos chaussures sont de véritables nids à microbes. Lorsque nous marchons à l’extérieur, nos chaussures peuvent entrer en contact avec des produits chimiques ou radioactifs, de la matière fécale ainsi que des éléments résistants aux antibiotiques. Tous ces produits sont porteurs de bactéries qui peuvent être nocives et engendrer des maladies chez l’homme.

« Ajoutez à cela des toxines cancérigènes provenant des résidus de route asphaltée et des produits chimiques utilisés sur les pelouses considérées comme des perturbateurs endocriniens et vous pourriez voir la saleté sur vos chaussures sous un jour vraiment nouveau », ont affirmé les chercheurs de l’étude.

Enlever ses chaussures à l’intérieur

Pour éviter que toutes ces mauvaises bactéries ne se développent dans notre logement et entrent en contact avec notre corps, il est donc vivement conseillé de laisser ses chaussures au placard et de ne pas les utiliser chez soi. C’est encore plus recommandé si l’on vit avec un enfant en bas âge, qui ne marche pas encore ou qui est souvent en contact avec le sol. En effet, garder ses chaussures chez soi reviendrait à contaminer son logement et les personnes qui y vivent.

« Nous savons tous qu’il vaut mieux prévenir que guérir, et enlever ses chaussures à la porte est un acte de prévention de base et facile à réaliser pour beaucoup d’entre nous », ont affirmé les auteurs de l’étude.

Crédit photo : iStock

En plus d’être porteuses de bactéries, les chaussures sont mauvaises pour nos pieds si elles sont portées toute la journée. Il est recommandé de les enlever chez soi, pour permettre d’aérer nos pieds et de favoriser la relaxation. Enfin, garder ses chaussures dans son logement peut salir et détériorer le sol, notamment s’il s’agit de parquet ou de moquette. Pensez donc à laisser votre paire de basket préférée au placard quand vous franchissez votre porte d’entrée.