Voici pourquoi les tablettes de chocolat sont emballées dans de l'aluminium

On a tous une bonne tablette de chocolat dans notre placard. Ce petit délice en cas de fringale ou après le repas est devenu indispensable dans notre quotidien. À tel point qu’en France, nous consommons 4 millions de tablettes de chocolat par an. Et autant d’emballages en aluminium jetés à la poubelle. Mais à quoi servent ces emballages ?

Crédit : suju-foto/ Pixabay

Parmi les 7 kilos de chocolat consommés chaque année en moyenne par un Français, on retrouve à peu près à chaque tablette achetée un emballage en aluminium. On peut légitimement penser que cet emballage en aluminium est un peu de trop sous le packaging en carton. Pourtant, son importance est de mise.

En ces périodes de fortes chaleurs, mieux vaut pouvoir acheter du chocolat sans s’en mettre plein les doigts. Imaginez un peu l’état de vos mains et celui de l’emballage carton, gras et tout sale.

Pour éviter ce désastre, c’est là que l’emballage en aluminium entre en jeu.

Un emballage pour des raisons pratiques et hygiéniques

Crédit : jackmac34/ Pixabay

Afin d’empêcher la fonte des tablettes de chocolat, que cela soit en rayon ou dans notre placard, l’emballage en aluminium sert de couche protectrice. En effet, le chocolat est composé de beurre de cacao de quantité différente selon sa couleur.

Pour le chocolat noir, on peut compter jusqu’à 90% de beurre de cacao. Pour le chocolat au lait, on doit compter entre 40 et 70% de beurre de cacao. Puis, pour le chocolat blanc, on compte 20% de cacao. Autant dire que cet aliment délicieux est plutôt gras.

Ainsi, pour en préserver la forme, la qualité et le goût, l’emballage en aluminium est plus que vital. Cet emballage protège aussi de l’humidité et de la lumière. C’est aussi pour cela que l’on conseille de garder à l’ombre et dans un endroit sec nos précieuses tablettes de chocolat.