Vous êtes parfois malade pendant plusieurs semaines ? Voici pourquoi, selon des spécialistes

Il vous est peut-être déjà arrivé d’avoir un virus qui vous rend malade pendant plusieurs semaines. Voici les raisons pour lesquelles l’organisme met parfois du temps à guérir.

Il n’est jamais agréable d’être malade, et ce encore plus lorsque les symptômes durent pendant plusieurs semaines consécutives. Dans ce genre de situation, le virus semble ne jamais vouloir partir. Une toux incessante, un nez qui n’en finit pas de couler, une gorge irritée qui ne guérit pas… Être malade peut parfois sembler interminable.

Mais quelles sont les raisons pour lesquelles nous traînons parfois un virus aussi longtemps ? Voici les hypothèses avancées par les spécialistes.

L’organisme est affaibli

Quand nous sommes malades, notre organisme lutte pour combattre les virus. Au fil du temps, il s’affaiblit et nous devenons plus sensible au monde extérieur. Les virus respiratoires s’attaquent notamment à nos muqueuses, dont le rôle est de nous protéger. Quand on est malade, les muqueuses sont abîmées et sont plus vulnérables face à l’arrivée d’autres maladies, raison pour laquelle on met parfois du temps à guérir complètement.

Crédit photo : iStock

Des maladies persistantes

Certaines maladies entraînent des symptômes qui persistent pendant plusieurs semaines. C’est notamment le cas de la bronchite aiguë. Si l’infection peut durer jusqu’à sept jours maximum, cette maladie abîme les muqueuses, ce peut nous faire tousser pendant trois semaines. Le fonctionnement est le même pour la rhinosinusite, qui peut provoquer un écoulement et un encombrement nasal pendant dix ou quinze jours après l’arrivée du virus.

Une conséquence du confinement ?

Pendant le Covid-19, nous avons été confrontés à plusieurs confinements qui nous ont éloignés du monde extérieur. Pendant ces périodes, nous n’avons pas été exposés aux pathogènes et il se peut que nous ayons perdu un peu de notre immunité. Bien que cela n’ait pas été prouvé scientifiquement, il se pourrait que le fait de rester isolé nous ait rendu plus vulnérables aux maladies.

Quoi qu’il en soit, il existe des gestes à effectuer pour se prémunir. Si vous êtes malade ou que vous rendez visite à un proche malade, gardez vos distances et portez un masque. Il est également conseillé de se laver les mains régulièrement, de faire une activité physique régulière et de se faire vacciner contre certaines maladies, comme la grippe.