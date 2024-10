Qu'est-ce que le syndrome des “fesses mortes” qui touche de plus en plus de Français ?

Face au mode de vie sédentaire adopté par de nombreux Français au quotidien, le syndrome des “fesses mortes” est de plus en plus fréquent. On vous en dit plus.

Notre rythme de vie et la façon dont on se tient chaque jour ont des impacts sur notre santé. Par exemple, une étude a révélé que le fait de croiser les jambes quand on est assis entraîne des risques pour notre corps. Cependant, cette position est souvent adoptée. Au quotidien, les Français sont de plus en plus nombreux à adopter un mode de vie sédentaire. Ces résultats ont été dévoilés par la Fédération française de cardiologie (FFC), dont l’Observatoire sur l’activité physique et les comportements sédentaires des Français a récolté des données jugées “alarmantes”.

Chaque jour, les Français restent assis pendant de longues heures, qu’ils soient au travail ou à la maison. Un comportement que l’on retrouve aussi le soir au moment de se lover dans son canapé.

“Avec 5,7 heures en moyenne, la sédentarité continue de progresser au sein de la population française. Dans le même temps, 41% des Français pratiquent une activité physique ou sportive insuffisante, soit moins de 2 heures par semaine”, indique la FFC dans un communiqué de presse.

Crédit photo : iStock

Le fait de rester assis plus de 2 heures d’affilée par jour peut avoir des conséquences sur notre santé. Selon une étude publiée en 2023, le fait de rester assis plus de 10 heures dans une journée augmenterait les risques de démence. En plus de cela, si on ne bouge pas, notre corps ne peut pas brûler les calories, les déchets et les toxines qu’il accumule tout au long de la journée. Cela peut entraîner plusieurs problèmes de santé comme une prise de poids importante, un diabète, un cancer ou une maladie cardiaque.

“On ne parle pas de rester assis pendant une seule journée pour quelques heures ; nous parlons de personnes qui restent assises en permanence à des bureaux devant des écrans d’ordinateur pendant des jours, des semaines et des mois au cours de leur vie”, précise Jane Konidis, spécialiste en médecine physique et réadaptation.

Le syndrôme des fesses mortes

En plus de cela, les Français sédentaires peuvent être touchés par l’amnésie fessière, aussi connue sous le nom de syndrome des “fesses mortes”. Ce problème touche les muscles fessiers. À force de rester trop longtemps assis, nous affaiblissons ces muscles : le grand, le moyen et le petit fessier. À terme, ils perdent de leur force, voire ne fonctionnent plus du tout.

Crédit photo : iStock

Pourtant, ces muscles sont essentiels pour bouger au quotidien. Selon TF1 Info, ils stabilisent nos hanches, notre bassin et notre tronc et forment une base pour la colonne vertébrale.

“Ils absorbent les chocs quand vous faites un pas ou lorsque vous marchez ou courez. Ils sont également responsables du contrôle de votre bassin et de certains mouvements de votre dos”, explique Kenneth Monaghan, physiothérapeute musculosquelettique.

Êtes-vous concerné ?

Si vous passez beaucoup de temps assis tout au long de la journée, vous êtes peut-être touché par ce syndrome. Selon Futura Sciences, certains symptômes doivent vous alerter. C’est le cas si vous ressentez des douleurs dans le bas du dos, dans les hanches et dans les genoux, si vous vous blessez fréquemment aux ischios-jambiers, si vous avez de l’arthrite au niveau des genoux, des problèmes discaux ou une sciatique.

Pour savoir si vous êtes touché et en avoir le coeur net, voici deux exercices à effectuer. Commencez par prendre appui sur une jambe et transférez tout le poids de votre corps sur l’autre. Si tout va bien, vous devriez sentir que vos fessiers se contractent et se raffermissent pendant le mouvement. Dans le cas contraire, il peut s’agir d’un signe avant-coureur d’amnésie fessière. Le deuxième mouvement consiste à s’allonger sur le dos et à décoller les hanches du sol avec ses fessiers. Vous devriez alors ressentir une légère brûlure dans les fesses, ce qui est normal car cela signifie que vos fessiers travaillent. Cependant, si vous ressentez une brûlure au niveau des ischios-jambiers, c’est mauvais signe : vos fessiers ne fonctionnent plus et vos jambes prennent le relais.

Pour vous remuscler, répétez ces exercices à plusieurs reprises et dans la durée. Vous pouvez également faire des fentes et des squats. Au travail ou à la maison, pensez à vous lever et à marcher régulièrement pour faire travailler vos muscles.