Quel est l'écart d'âge idéal pour un couple qui dure ? Cette étude donne la réponse

Si l’âge est un critère que certaines personnes ne prennent pas en compte en amour, une étude a révélé l’écart d’âge idéal pour un couple qui dure.

Quand on parle de sentiments, on dit souvent que l’amour n’a pas d’âge. En effet, certaines personnes peuvent tomber amoureuses l’une de l’autre quelle que soit leur différence d’âge. 1 ans, 5 ans, 10 ans ou même 20 ans peuvent les séparer, elles tomberont quand même sous le charme l’une de l’autre. C’est le cas de cette femme mariée à un homme de 14 ans de plus qu’elle, qui a révélé ce qu’elle aurait aimé savoir avant de sortir avec un homme plus âgé.

Crédit photo : iStock

Cependant, un trop grand écart d’âge est-il bénéfique pour une relation ? Pour le savoir, les chercheurs de l’université Emory se sont penchés sur le sujet. Pour mener leur étude, ils ont analysé les couples et les anciennes relations de plus de 3 000 personnes et sont parvenus à déterminer l’écart d’âge idéal pour un couple qui dure.

Quelle est la différence d’âge idéale ?

Selon les résultats de l’étude, rapportés par Ça m’intéresse, l’écart d’âge idéal dans un couple est d’un an maximum. Ainsi, il est recommandé de fréquenter une personne du même âge ou d’un an de plus ou de moins que soi. Selon l’étude, plus l’écart d’âge entre les deux partenaires est important, moins la relation a de chances de tenir sur le long terme. Un simple écart de cinq ans entre deux personnes ferait augmenter de 18% le risque de séparation, et jusqu’à 95% lorsque la différence d’âge dépasse plus de 20 ans.

Crédit photo : iStock

Malgré cette recommandation, peu de couples ont seulement un an maximum de différence, d’autant plus que d’autres études ont démontré qu’en vieillissant, les hommes privilégient des partenaires plus jeunes. À 25 ans, la plupart des hommes préfèrent les femmes de 3 ans de moins qu’eux tandis qu'à 42 ans, ils peuvent avoir jusqu'à 8 ans de différence. De leur côté, les femmes préfèrent quant à elles des compagnons légèrement plus âgés tout au long de leur vie.

Si vous et votre partenaire avez plus d’un an de différence, rassurez-vous : l’écart d’âge n’est pas le crtière le plus essentiel à respecter pour avoir un couple qui dure. Pour avoir une relation solide, il existe deux choses fondamentales à respecter, mais aussi des petites habitudes à prendre pour être heureux à deux. La confiance, le respect et la fidélité sont aussi des valeurs qui vous aideront à avoir un couple solide.