Sa belle-mère donne de la glace à son bébé de 10 semaines malgré son interdiction, elle coupe les ponts avec elle

Cette mère de famille est devenue folle de rage lorsque sa belle-mère a donné de la crème glacée à sa fille âgée de dix mois sans sa permission. Sa colère a fait l’objet d’un long post sur le forum Reddit.

Ce n’est un secret pour personne : les relations entre belles-mères et belles-filles sont parfois synonymes de tensions et disputes. Et ce n’est pas cette Américaine qui oserait dire le contraire.

Dans un long post publié sur Reddit, la jeune femme raconte qu’elle ne s’entend pas avec la mère de son époux pour plusieurs raisons. Pire encore, l’auteure du message explique que cette dernière a mis en danger son bébé.

Selon ses dires, sa belle-mère a donné de la crème glacée à sa fille âgée de dix semaines sans sa permission. Résultat : la fillette a souffert de maux d’estomac et d’une éruption cutanée.

Crédit Photo : iStock

Comme le précise l’Institut national de santé publique du Québec, le lait de vache ne doit pas être servi à un bébé de moins de neuf mois parce qu’il contient trop de protéines et de sels minéraux pouvant entraîner une surcharge sur les reins.

«Bien qu'elle aille apparemment bien, je ne peux pas pardonner à ma belle-mère. Elle savait que c'était mal sinon elle ne s'en serait pas cachée. Nous avons dit non à plusieurs reprises. Elle est encore trop jeune, nous nous inquiétons des allergies et nous voulons être là pour les choses amusantes comme ça (quand elle en aura l’âge)», raconte la mère de famille.

Avant d’ajouter : «Avec ma belle-mère, nous passons par des phases où ça va et d'autres où elle essaye de contrôler mon mari et nos décisions importantes. Elle a toujours eu ce problème d'essayer de contrôler mon mari et fait en sort que mon avis ou mes conseils semblent erronés, ou donne l'impression que je ne sais pas ce que je fais/dis».

Crédit Photo : Reddit

Elle déclare la guerre à sa belle-mère

Alors que son époux tente d’arranger les choses entre elles, la jeune maman souhaite désormais couper les ponts avec sa marâtre pour lui donner une bonne leçon.

Elle s'est tournée vers le forum pour savoir si elle réagissait de manière excessive ou si elle devait aller jusqu’au bout et interdire à sa belle-mère de voir sa petite-fille pendant un certain temps.

Crédit Photo : Pinterest

Sans réelle surprise, sa publication est rapidement devenue virale. La femme, qui a préféré garder l’anonymat, a reçu un soutien massif de la part des autres membres du forum, qui estiment qu’elle a fait le bon choix. De nombreux internautes pointent du doigt le comportement excessif et la méchanceté de la belle-mère, comme le démontre cette salve de commentaires :

«Elle a fait du mal à votre bébé après des années à essayer de vous faire du mal», «Si quiconque fait quelque chose à ou avec votre bébé alors que vous lui avez demandé de ne pas le faire, on ne peut jamais lui faire confiance», «Si l'un de mes parents agissait de la sorte, tout serait fini entre nous», peut-on lire parmi les nombreuses réactions.