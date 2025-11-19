Sa femme n'a plus que 9 mois à vivre, elle lui demande l'autorisation de coucher avec son ex une dernière fois

Désemparé par la situation qu’il peine à comprendre, un mari raconte que sa femme mourant lui a demandé si elle pouvait coucher avec son ex une dernière fois. L’homme a raconté sa triste histoire sur les réseaux sociaux et demandé conseils aux internautes. Leurs avis ne se sont pas fait attendre.

Il veut exaucer les derniers voeux de sa femme, mais pas celui-ci

Un homme s’est saisi de Reddit pour raconter le dilemme auquel il est confronté. Sur le forum, il raconte aux internautes que sa femme, avec qui il est marié depuis 10 ans, est atteinte d’une « maladie en phase terminale ». Alors qu’il déclare être « anéanti » par le diagnostic, il précise ainsi qu’il ne reste plus que neuf mois à vivre à sa femme.

« Je fais de mon mieux pour rendre ses derniers jours agréables et exaucer tous ses vœux », écrit-il avec tristesse.

Sa femme possède ainsi une liste de choses à faire avant son décès. Cependant, si le mari semble prêt à tout pour exaucer les voeux de sa femme, il ne s’attendait pas à cette requette. Celle de coucher une dernière fois avec « un de ses anciens partenaires ».

Un dilemme moral que n’apprécient pas les internautes

Crédit photo : Weedezign/ iStock

L’homme raconte avoir été choqué de la requête de sa femme. Surtout, il s’est demandé pourquoi elle voulait faire cela à tout prix. « Elle a dit que l'amant avec qui elle avait le plus de compatibilité physique et de satisfaction, c'était lui », poursuit le mari.

Après le choc de cette demande, l’homme a partagé avec les internautes l’explication que sa femme lui avait donnée pour justifier son choix : « Elle a fait tout un monologue sur le fait que le sexe est parfois purement physique et à quel point le sexe avec moi est émotionnellement épanouissant ».

Bien que blessé et peu convaincu par ces explications, le mari se demande depuis s’il doit accorder ce voeux à sa femme ou refuser.

« Franchement, je suis furieux et je me sens trahi qu'elle m'ait demandé ça. J'ai l'impression d'être obligé de dire oui parce qu'elle est mourante. Je sais ce que j'ai envie de dire, mais je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire. Je suis tellement blessé qu'apparemment, coucher avec un ex ait été si bon, qu'elle ressente le besoin de le faire une dernière fois avant de mourir. Je déteste tout ça. Je ne sais vraiment pas quoi faire », admet-il.

Crédit photo : PeopleImages/ iStock

Sur le forum, les internautes ont volé au secours de l’homme, qualifiant la demande de sa femme d’« incroyablement insultante ». Un premier a dit qu’à sa place, il enverrait sa femme et toutes ses affaires chez son ex pour le restant de ses jours. Tandis qu’un second a quelque peu résumé le sentiment général : « Désolé, mais sa maladie n'est pas une excuse pour te traiter comme une moins que rien. »

Reste à savoir ce que le principal intéressé choisira de faire.