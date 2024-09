« Sang en or » : 43 personnes dans le monde ont cette particularité rarissime, en faites-vous partie ?

Nous avons tous un groupe sanguin différent et si certains sont plus rares que d’autres, il en existe un qui n’a été décelé que chez 50 personnes dans le monde. Il s’agit du “sang en or”.

Et si vous faisiez partie de cette infime partie de la population mondiale qui a ce que l’on appelle un “sang en or” ? Il s’agit d’une particularité présente chez moins de 50 personnes dans le monde, selon la Société canadienne du sang.

Pour commencer, il existe 44 groupes sanguins différents. Le système de groupes sanguins le plus répandu est le ABO, qui comporte les quatre grands groupes A, B, O et AB. Quand on a du sang provenant de ce système, cela signifie que nous possédons des antigènes à la surface de nos globules rouges, des molécules naturelles qui nous aident à créer des anticorps et à lutter contre les maladies.

Crédit photo : iStock

En plus de ce groupe sanguin, il existe un autre système : le Rhésus, ou Rh, qui peut être positif ou négatif. C’est pour cette raison que certaines personnes sont A-, B+ ou AB+. On estime que la plupart des personnes ont un Rh positif.

Le cas du “sang en or”

Mais dans certains cas, il se peut que quelqu’un ait un Rhésus nul, qui ne soit ni positif ni négatif. Cette particularité est extrêmement rare car selon des informations de Ouest-France, seulement 43 personnes dans le monde possèdent ce sang.

Si l’on parle de “sang en or”, c’est parce que les individus qui ont un Rhésus nul sont des donneurs universels. Cela signifie qu’ils peuvent donner leur sang à tous les groupes sanguins du monde, y compris les plus rares. Malheureusement, la réciproque n'est pas vraie puisqu’ils ne peuvent recevoir que du sang Rhésus nul, et ainsi compter uniquement sur les 43 autres personnes qui possèdent ce sang dans le monde. Vous l’aurez compris : le moindre accident peut être fatal puisqu’ils ne peuvent pas recevoir de sang immédiatement.

Crédit photo : iStock

Cette information prouve qu’il est important de connaître son groupe sanguin et de donner régulièrement son sang. Chaque année, le don du sang permet de sauver 1 million de vies en France. Pour rappel, il est primordial de donner votre sang tout au long de l’année car la durée de vie du sang reste limitée.